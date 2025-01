Thảm họa cháy rừng ở Mỹ: "Bão lửa" càn quét như địa ngục

Những đám cháy rừng lan nhanh, với tác động của gió, đã phá hủy 2.000 ngôi nhà, buộc gần 180.000 người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người thiệt mạng trong hai ngày qua ở Los Angeles, Mỹ.

Cảnh sát trưởng Los Angeles cảnh báo số người chết có thể sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm khu vực bị cháy.

"Bão lửa" càn quét như địa ngục trong thảm họa cháy rừng ở Mỹ

Vào ngày 7/1, gió lốc đã thổi bay tàn lửa trong không khí, đốt cháy từng ngôi nhà và phá hủy một khu vực rộng khoảng 108km2.

Đến đêm 8/1, 6 đám cháy đã bùng phát từ Bờ biển Thái Bình Dương vào đất liền đến Pasadena, hầu hết đều không thể kiểm soát.

Hình ảnh vệ tinh chụp trước và sau thảm họa cho thấy quy mô tàn phá của đám cháy Pacific Palisades, thiêu rụi hơn 60km2 và khiến bờ biển dọc theo khu phố Malibu nổi tiếng và các tòa nhà dọc theo bờ biển chìm trong biển lửa.

Chỉ tính riêng ở Pacific Palisades, hàng loạt trường học đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết lính cứu hỏa từ khắp California và những nơi khác đã được điều đến, hỗ trợ cùng các hoạt động trên không để dập tắt đám cháy.

Thị trưởng Bass cảnh báo họ vẫn phải đối mặt với "những cơn gió thất thường", mặc dù không mạnh như cơn gió vào tối 7/1.

Tại Altadena, phía sau những ngọn núi phía bắc Los Angeles, nơi đám cháy Eaton bùng phát, hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng loạt khu phố dân cư bị thiêu rụi.

Khói từ các đám cháy gần đó bốc lên nghi ngút trong không khí. Vào ngày 8/1, các tuyến phố ngập đầy tro bụi, trong khi các tòa nhà khắp nơi chìm trong biển lửa.

Trưởng nhóm cứu hỏa Pasadena Chad Augustin cho biết khoảng 200-500 công trình đã bị hư hại hoặc bị phá hủy do đám cháy Eaton.

Ông cho biết hệ thống cấp nước của thành phố đã bị kéo căng và bị cản trở thêm do mất điện. Nhưng ngay cả khi không có những vấn đề đó, lính cứu hỏa cũng không thể dập tắt đám cháy vì tàn lửa do gió mạnh thổi bùng lên qua từng dãy nhà.

Trong một bức ảnh được chụp bằng vệ tinh, ánh sáng đỏ của đám cháy gần East Altadena Drive có thể được nhìn thấy qua lớp khói đen dày đặc.

Trận cháy rừng được ví như "ngày tận thế" khiến nhiều ngôi nhà của các ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood bị thiêu rụi. Với giá nhà trung bình khoảng 4,5 triệu USD, Pacific Palisades là nơi ở của những người nổi tiếng tại Mỹ.

Một ngày sau khi nam diễn viên James Woods sơ tán khỏi ngôi nhà ở Pacific Palisades, anh cho biết "mọi ngôi nhà xung quanh chúng tôi đều bốc cháy".

"Chúng tôi thực sự ở ngay tâm chấn của đám cháy khi nó bắt đầu", Woods, được biết đến với các vai diễn trong "Ghosts of Mississippi" và "Any Given Sunday", cho biết.

"Có quá nhiều sự hỗn loạn. Giống như địa ngục vậy", nam diễn viên chia sẻ.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho biết gió giật và thời tiết khô sẽ tiếp tục làm bùng phát các đám cháy ở khu vực Los Angeles. Tuy nhiên, gió đã giảm nhẹ đủ để máy bay có thể hỗ trợ dập tắt đám cháy.

"Tối nay gió rất nhẹ, chúng tôi có thể đưa máy bay và rất nhiều nguồn lực bổ sung để dập tắt đám cháy này. Đó là điều khiến tôi tin rằng chúng tôi sẽ kiểm soát được đám cháy này", ông Augustin cho biết.

Cháy rừng bùng phát ở Mỹ

Đám cháy xảy ra vào thời điểm đặc biệt nghiêm trọng đối với Nam California, nơi vẫn chưa có lượng mưa đáng kể kể từ tháng 10 năm ngoái.

Sau đó là những cơn gió Santa Ana mạnh, mang theo không khí sa mạc khô từ phía đông về phía những ngọn núi ven biển, thổi bùng đám cháy rừng trong khi quét qua các đỉnh đồi và xuống các hẻm núi.

Các nhà khoa học cho biết, các đám cháy bùng phát ngoài mùa cháy rừng thông thường cho thấy hiện tượng thời tiết cực đoan mới nhất có khả năng leo thang hơn nữa, khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng trong những thập niên tới.