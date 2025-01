Cháy rừng như "địa ngục": Nhiều người tháo chạy, biệt thự bị thiêu rụi

Lính cứu hỏa đang chiến đấu với đám cháy bùng cháy ở phía tây Los Angeles, bang California, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Một ngôi nhà được cho là thuộc sở hữu của các diễn viên Hollywood Leighton Meester và Adam Brody, cùng một ngôi nhà khác thuộc sở hữu của diễn viên Billy Crystal nằm trong số hơn 1.000 ngôi nhà bị phá hủy do cháy rừng hoành hành khắp Los Angeles, Mỹ, bao gồm đám cháy bùng phát tại Hollywood Hills hôm 8/1.

Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver và những người nổi tiếng khác nằm trong số hơn 100.000 người buộc phải sơ tán khỏi ngôi nhà của họ để thoát khỏi đám cháy ngoài tầm kiểm soát đang bùng phát ở một số khu vực được cho đáng mơ ước nhất của Los Angeles.

Đám cháy lớn nhất đã thiêu rụi gần 4.856ha ở Pacific Palisades, một khu phố nằm giữa các thị trấn bãi biển Santa Monica và Malibu, nơi sinh sống của nhiều ngôi sao điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.

Brody, nổi tiếng nhất với vai diễn trong loạt phim truyền hình "The O.C." và "Nobody Wants This", và Meester, người đóng vai chính trong "Gossip Girl", đã mua ngôi nhà Pacific Palisades của họ vào năm 2019 với giá 6,5 triệu USD, theo các trang web bất động sản và giải trí.

Crystal và vợ, Janice, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã sống trong ngôi nhà ở Pacific Palisades từ năm 1979.

"Tất nhiên là chúng tôi rất đau lòng, nhưng với tình yêu thương của trẻ em và bạn bè, chúng tôi sẽ vượt qua được chuyện này", cặp đôi cho biết.

Cháy rừng "như địa ngục" ở Mỹ

Shriver, một nhà báo và là cựu "đệ nhất phu nhân" của California khi bà kết hôn với cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger, mô tả sự tàn phá thảm khốc trong khu nhà ở cao cấp này.

"Mọi thứ đã biến mất. Khu phố của chúng tôi, các nhà hàng của chúng tôi. Lính cứu hỏa đã và đang làm hết sức mình, nhưng đám cháy này rất lớn và ngoài tầm kiểm soát", Shriver viết trên mạng xã hội X.

Một ngày sau khi nam diễn viên James Woods sơ tán khỏi ngôi nhà ở Pacific Palisades, anh cho biết "mọi ngôi nhà xung quanh chúng tôi đều bốc cháy".

"Chúng tôi thực sự ở ngay tâm chấn của đám cháy khi nó bắt đầu", Woods, được biết đến với các vai diễn trong "Ghosts of Mississippi" và "Any Given Sunday", cho biết.

"Có quá nhiều sự hỗn loạn. Giống như địa ngục vậy", nam diễn viên chia sẻ.

Với giá nhà trung bình khoảng 4,5 triệu USD, Pacific Palisades là nơi ở của những người nổi tiếng tại Mỹ.

Người chiến thắng giải Oscar Jamie Lee Curtis cho biết "cộng đồng của tôi và có thể là cả ngôi nhà của tôi đang bốc cháy".

"Đây là một tình huống kinh hoàng", Curtis viết trên Instagram.

Mandy Moore, được biết đến với loạt phim truyền hình "This is Us", cho biết cô và gia đình đã phải sơ tán vì đám cháy ở gần.

"Quá đau buồn vì sự tàn phá và mất mát. Không biết nhà tôi có chống chọi được không", cô viết trên Instagram.

Biệt thự của ngôi sao Paris Hilton ở Malibu, được cho là đã mua với giá 8,4 triệu USD, cũng nằm trong số những ngôi nhà bị thiêu rụi.

Hilton cho biết cô "đau lòng không nói nên lời".

"Ngồi cùng gia đình, xem tin tức và chứng kiến ngôi nhà của chúng tôi ở Malibu bị thiêu rụi trên truyền hình trực tiếp là điều không ai nên trải qua", Hilton viết trên X.

Một số đám cháy khác đang bùng cháy khắp thành phố. Theo tổ chức cấp phép FilmLA, giấy phép quay phim đã bị thu hồi ở Pasadena và các khu vực khác ở phía đông Los Angeles theo yêu cầu của các viên chức cứu hỏa.

Việc sản xuất các chương trình truyền hình bao gồm "Jimmy Kimmel Live" và "Grey's Anatomy" đã bị dừng lại hôm 8/1. Một số buổi ra mắt phim cũng đã bị hủy bỏ.

Nam diễn viên Mark Hamill, được biết đến với vai Luke Skywalker trong loạt phim "Star Wars", cho biết vụ cháy là "thảm họa kinh hoàng nhất" kể từ năm 1993.