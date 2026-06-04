Ukraine tuyên bố tiến thêm một bước tới gần tư cách thành viên EU

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko (Ảnh: Reuters).

Tất cả các thành viên của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở các cuộc thương lượng với Ukraine và Moldova về cụm đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập EU, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết vào sáng sớm ngày 4/6.

“Tin tức thật tuyệt vời. Chúng tôi đã tiến thêm một bước tới tư cách thành viên EU và đang vững vàng tiến về mục tiêu của mình", bà viết trên mạng xã hội X.

Cyprus, nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, cho biết trên X rằng họ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chính thức mở cụm đàm phán đầu tiên trong tiến trình thương lượng với cả Ukraine và Moldova.

Cụm đàm phán này bao gồm các vấn đề liên quan đến nhà nước pháp quyền và các tiêu chuẩn dân chủ.

Cyprus cho biết: “Đây là một cột mốc quan trọng trên con đường hội nhập châu Âu của hai quốc gia, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và quyết tâm của EU".

Nước này cũng cho hay sẽ tiếp tục làm việc nhằm “hoàn tất các cuộc thảo luận” để chính thức mở các cuộc đàm phán.

Trước đó, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước ông và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về quyền lợi của cộng đồng người Hungary gồm khoảng 100.000 người đang sinh sống tại Ukraine.

Ông Magyar trước đây từng tuyên bố rằng việc giải quyết tranh chấp kéo dài nhiều năm liên quan đến vấn đề này là điều kiện cần thiết để Budapest đồng ý với việc Ukraine gia nhập EU.

Tại cuộc họp các đại sứ EU ở Brussels tối 3/6, nhiều nhà ngoại giao cho biết Hungary đã phát tín hiệu sẽ không còn ngăn cản việc mở các cụm đàm phán với Ukraine nữa.

Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos hoan nghênh tuyên bố của ông Magyar và cho rằng điều này “mở đường cho những tiến triển trong lộ trình gia nhập EU của Ukraine”.

“Điều này sẽ cho phép các quốc gia thành viên tiếp tục công việc nhằm mở cụm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova”, bà viết trên mạng xã hội X.

Ông Magyar nhấn mạnh rằng Hungary không ủng hộ một quy trình đặc biệt nhằm đẩy nhanh việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

Ông cũng cho biết Hungary sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Ukraine nếu Kiev “hoàn tất toàn bộ 33 cụm đàm phán gia nhập trong vòng 10 đến 15 năm tới”.

Hồi tháng 5, giới chức châu Âu cho rằng, Ukraine có thể mất 10-15 năm nữa để gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và hiện vẫn chưa có lập trường thống nhất trong khối về thời gian cũng như điều kiện đối với Kiev.

Một số quốc gia mở đường cho phép Ukraine tiến hành các thủ tục gia nhập nhanh hơn. Một phương pháp đang được Pháp và Đức xem xét, bao gồm hình thức thành viên đặc biệt cho Ukraine với các quyền bị giảm bớt và không có quyền bỏ phiếu, nhưng lại có triển vọng hội nhập đầy đủ dần dần.

Tuy nhiên, cả Ukraine và một số nước EU không đồng ý với phương án này. Quy trình gia nhập EU thường kéo dài, bao gồm các cuộc đàm phán chi tiết và cải cách pháp lý để đáp ứng các tiêu chuẩn dân chủ và kinh tế của EU.