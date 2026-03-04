Tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm Iran, hơn 100 người mất tích

Tàu quân sự Iris Dena của Iran neo đậu tại cảng Rio de Janeiro, Brazil năm 2023 (Ảnh: Reuters).

“Một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran. Con tàu này tưởng rằng mình đang an toàn trong vùng biển quốc tế. Nhưng nó đã bị ngư lôi đánh chìm”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm 4/3.

“Đây là lần đầu tiên một tàu của đối phương bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II”, ông Hegseth nói thêm.

Ông Hegseth cũng cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm “tàu chiến lợi phẩm” của Iran, tàu “Soleimani”. Tàu được đặt tên theo Tướng Iran Qasem Soleimani, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của lực lượng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công, đánh chìm một tàu chiến của Iran ở ngoài khơi bờ biển Sri Lanka.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công do một tàu ngầm quân sự của Mỹ thực hiện.

Cuộc tấn công của Mỹ đã kích hoạt tín hiệu cầu cứu trên tàu và lực lượng vũ trang Sri Lanka đã phát động chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

Chính quyền Sri Lanka cho biết họ đã cứu được 32 người cho đến nay và vớt được một số thi thể trên biển.

Các nguồn tin từ Hải quân và Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết con tàu đã bị tàu ngầm tấn công và ít nhất 101 người mất tích trong vụ việc xảy ra ngoài khơi Ấn Độ Dương.

Theo Aljazeera, chiến hạm Hải quân Iran bị tấn công có tên Iris Dena, là một tàu hộ vệ tên lửa lớp Moudge, được đóng trong nước tại Bandar Abbas và được đưa vào biên chế năm 2021.

Vụ việc diễn ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết, trong những ngày gần đây Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Hải quân Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này nói rằng lực lượng Mỹ đã đánh chìm 10 tàu của Iran, dù ông không nêu rõ địa điểm.

Các hoạt động của Mỹ diễn ra sau khi Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu tương đương khoảng 21 triệu thùng mỗi ngày, đi qua.

Iran cho biết họ sẽ tấn công và phóng hỏa bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển này, trong một động thái được xem là nhằm tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và gây sức ép buộc Washington chấm dứt xung đột.

Đáp lại các lời đe dọa của Iran, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ ngay lập tức cung cấp bảo hiểm cho các công ty vận tải biển với mức giá mà ông mô tả là “rất hợp lý” đối với hoạt động thương mại hàng hải, đặc biệt là các chuyến hàng năng lượng đi qua Vịnh Ba Tư.

Ông Trump nhấn mạnh, nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất để bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công của Iran.