Tàu hỏa trật đường ray ở Thái Lan, nhiều hành khách bị thương

Ba toa tàu trật bánh ở Thái Lan (Ảnh: Facebook).

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 9/8, gần ga Kui Buri, tỉnh Prachuap Khiri Khan của Thái Lan.

Ba toa tàu bị trật khỏi đường ray, khiến hành khách hoảng sợ. Ngay sau khi nhận được tin báo, các đội cứu hộ và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người bị nạn.

Kiểm tra ban đầu xác nhận có nhiều người bị thương, song con số cụ thể vẫn chưa được xác định. Hiện lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được 1 trong 3 toa tàu, trong khi nỗ lực tiếp cận 2 toa còn lại, nơi có thể còn hành khách bị mắc kẹt, vẫn đang tiếp diễn.

Cơ quan Đường sắt Thái Lan cho biết các đội cứu hộ đang hỗ trợ sơ cứu cho những người bị thương và đưa họ tới bệnh viện. Những hành khách khác được chuyển sang các phương tiện đường bộ, trong khi các toa không bị trật bánh đã được ghép lại để tiếp tục hành trình tới ga cuối.

Tuyến đường sắt phía Nam Thái Lan vẫn đang hoạt động bình thường, song có xảy ra chậm trễ.

Giới chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ trật bánh.