Taliban rầm rộ diễu hành bằng thiết giáp, vũ khí Mỹ ở thủ đô Kabul

Dân trí Lực lượng Taliban tổ chức diễu hành ở thủ đô Kabul, sử dụng các khí tài quân sự do Mỹ sản xuất mà nhóm này thu giữ được, động thái được xem là nhằm phô diễn khả năng quân sự.

Dàn xe bọc thép trên đường phố Kabul (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Taliban đã tổ chức diễu hành quân sự ở Kabul vào ngày 14/11, sử dụng các xe bọc thép Mỹ và trực thăng Nga. Động thái này dường như phát đi tín hiệu rằng họ đang bắt đầu chuyển đổi từ mô hình phiến quân sang lực lượng thường trực chính quy sau khi lên nắm quyền từ ngày 15/8.

Lượng vũ khí do Mỹ sản xuất mà Taliban đang nắm giữ là do họ thu được sau khi chính quyền Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn bỏ lại.

Buổi lễ diễu hành hôm qua có liên quan tới sự kiện lễ tốt nghiệp của 250 tân binh, theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan Enayatullah Khwarazmi.

Taliban đã đưa các thiết giáp M117 của Mỹ sản xuất di chuyển dọc các tuyến đường lớn ở Kabul, trong khi các trực thăng Mi-17 của Nga chế tạo bay tuần tra trên không. Nhiều thành viên của Taliban đeo thêm súng tấn công M4 do Mỹ sản xuất.

Hầu hết các vũ khí và trang bị mà lực lượng Taliban đang sử dụng đều do Mỹ cung cấp cho chính phủ Afghanistan cũ trước đó. Sự sụp đổ chóng vánh của quân đội Afghanistan dưới thời cựu Tổng thống Ashraf Ghani đã khiến Taliban thu được hàng loạt vũ khí Mỹ.

Theo một thống kê hồi cuối năm ngoái, chính phủ Mỹ từ năm 2002 tới 2017 đã chi cho chính phủ Afghanistan cũ số khí tài trị giá hơn 28 tỷ USD bao gồm vũ khí, đạn dược, phương tiện, thiết bị quan sát ban đêm, máy bay và các hệ thống giám sát.

Ngoài các thiết giáp, Taliban cũng thừa hưởng lại từ lực lượng chính phủ cũ các máy bay do Mỹ sản xuất. Hiện chưa rõ bao nhiêu chiếc trong số đó có thể hoạt động do Washington trước khi rút khỏi Afghanistan đã phá hủy và vô hiệu hóa hàng loạt vũ khí.

Trực thăng quân sự bay trên đường phố Kabul (Ảnh: Reuters).

Một xe thiết giáp của Taliban diễu hành trên phố (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Taliban trong buổi diễu hành (Ảnh: Reuters).

Đức Hoàng

Theo Reuters