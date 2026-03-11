Tài sản của ông Elon Musk tăng thêm 500 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: AFP).

Tạp chí Forbes cho biết hôm 10/3 rằng tài sản ước tính 839 tỷ USD của Elon Musk đã khiến ông trở thành người giàu nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, trong bối cảnh tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn thế giới tăng vọt trong năm qua, lên mức kỷ lục 20.100 tỷ USD.

Ông Musk đứng đầu danh sách Forbes World’s Billionaires năm thứ 2 liên tiếp sau khi tài sản của ông tăng thêm khoảng 500 tỷ USD trong 12 tháng qua, nhờ giá trị của Tesla và SpaceX tăng mạnh. SpaceX hiện đang hướng tới kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng vào năm 2026.

Ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 800 tỷ USD và đang trên đà trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên của thế giới.

Sự gia tăng khổng lồ về tài sản của ông Musk phản ánh một năm 2025 đầy biến động đối với Tesla. Giá cổ phiếu của hãng xe điện này từng giảm mạnh vào mùa xuân do làn sóng tẩy chay của người tiêu dùng, sau khi ông Musk tham gia vào chính trị.

Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla đã phục hồi trong nửa cuối năm 2025 sau khi ông Musk rời vị trí trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp tục duy trì ở mức cao.

Những người ủng hộ Tesla tin rằng công ty đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt bậc nhờ việc ông Musk tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lái xe tự động và trí tuệ nhân tạo.

Trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao có giá trị lên tới 1.000 tỷ USD nếu Tesla đạt được các mục tiêu về sản lượng và định giá, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu của ông Musk trong công ty lên khoảng 25%.

Ông Musk cũng cho biết chưa đến 0,1% tài sản của ông tồn tại dưới dạng tiền mặt.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, tài sản của ông Musk hiện gấp 3 lần so với những người đứng ngay sau ông. Danh sách tỷ phú năm nay đạt mức kỷ lục 3.428 người, trong đó vị trí hàng đầu chủ yếu do các ông trùm công nghệ nắm giữ.

Hai đồng sáng lập Google, Larry Page với 257 tỷ USD và Sergey Brin với 237 tỷ USD, lần lượt đứng thứ 2 và 3.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đứng thứ 4 với 224 tỷ USD, trong khi Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đứng thứ 5 với 222 tỷ USD.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng từ vị trí 700 lên 645 so với năm trước. Forbes ước tính tài sản của ông đạt 6,5 tỷ USD, tăng 1,4 tỷ USD.