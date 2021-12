Số người chết vì Covid-19 ở Đức tăng kỷ lục

Dân trí Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Đức tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh nước này chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 4.

Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Đức tăng nhanh trong làn sóng dịch bệnh thứ 4 (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu của Viện Robert Koch, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, trong ngày 8/12, nước này ghi nhận thêm gần 70.000 ca mắc Covid-19 và 527 ca tử vong do đại dịch. Đây là ngày Đức ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất kể từ tháng 2/2021. Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Đức đã ghi nhận hơn 104.000 người tử vong do Covid-19.

Đức đang phải đối phó với làn sóng Covid-19 thứ tư nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Số ca nhiễm và tử vong có xu hướng tăng mạnh sau khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh trở lại, chính phủ Đức tuần trước đã công bố lệnh phong tỏa toàn quốc đối với những người chưa tiêm chủng, cấm họ tới những nơi công cộng, ngoại trừ những cơ sở thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc. Lệnh phong tỏa này không áp dụng đối với người mới khỏi Covid-19.

Các nhà lãnh đạo Đức cũng ủng hộ kế hoạch tiêm chủng bắt buộc với người dân trong những tháng tới. Nếu được quốc hội Đức thông qua, kế hoạch này sẽ được triển khai vào khoảng đầu năm sau.

Nhiều bệnh viện của Đức đang phải đối mặt với thực trạng số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực tăng nhanh. Giới chức y tế nước này cảnh báo, các khoa hồi sức cấp cứu có thể sắp quá tải như từng xảy ra hồi mùa đông năm ngoái.

Nỗi lo quá tải này càng có cơ sở hơn khi Đức đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron - biến chủng được cho là có khả năng lây lan cao hơn so với các chủng khác của SARS-CoV-2 và gây nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với Delta.

