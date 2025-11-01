Singapore: Quan tâm hỗ trợ phụ nữ tuổi trung niên

Chú thích ảnh: Trung tâm mãn kinh KK chứng kiến sự tăng dần các bệnh nhân đến khám (Ảnh: KKH).

Vào một buổi sáng, khi Joyce Chung (49 tuổi) đang đưa con gái 4 tuổi đến trường thì cô bé quay sang nói: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ chưa mắng con!”.

“Tôi đã chết lặng và lời của con bé thực sự thức tỉnh tôi vì tính khí của tôi trước đó điềm tĩnh hơn nhiều”, Chung bộc bạch. Cô nhận ra mình đã liên tục gắt gỏng với 2 đứa con nhỏ hiện 7 và 9 tuổi.

Ban đầu, Chung tự trấn an rằng đó chỉ là do uống quá nhiều cà phê, hoặc quá căng thẳng với công việc kinh doanh tiệm bánh mới bị quá tải đơn hàng sau khi trở thành cơn sốt trên mạng.

Chung cảm thấy có gì đó không ổn kể từ năm 2019, thời điểm cô chuyển về Singapore sau khi mất việc trong ngành tiếp thị công nghệ ở Hong Kong. Ngoài sự rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và tâm trạng lên xuống thất thường, tóc của Chung cũng bắt đầu rụng nhiều.

Phải mất đến 5 năm, Chung mới tìm thấy câu trả lời cho mình. Năm 2023, cô tình cờ đọc được một cuốn sách của bác sĩ sản phụ khoa người Mỹ Anna Cabeca. Cuốn sách đã giúp cô nhận ra rằng mình đang ở giai đoạn tiền mãn kinh. Giai đoạn này có thể kéo dài tới 10 năm, thường đi kèm với những triệu chứng như đau khớp, hiện tượng nóng ran, đổ mồ hôi đêm và suy giảm khả năng tập trung. Trung bình, phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh ở tuổi 49.

Chung đã điều chỉnh cảm xúc bằng cách thử tập thiền và cắt giảm đường, và chúng thực sự giúp ích.

Một năm sau đó, Chung quyết định đặt lịch hẹn tại Trung tâm mãn kinh KK, trực thuộc Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (KKH) để tìm hiểu về liệu pháp hóc môn mãn kinh (MHT). Cô đang tham vấn trung tâm về việc điều trị viêm quanh khớp vai thể đông đặc, một triệu chứng có thể liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh.

“Mãn kinh là một giai đoạn quan trọng trong đời của phụ nữ, nhưng thông tin và sự quan tâm của cộng đồng lại không tương xứng so với việc mang thai và làm mẹ. Tôi nhận thấy mọi người chỉ bắt đầu nói về mãn kinh vào khoảng cuối năm ngoái, và nhiều bạn bè của tôi vẫn còn mù mờ về điều này”, Chung nói.

Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế

Những định kiến xoay quanh vấn đề tiền mãn kinh và mãn kinh của phụ nữ đang dần được xóa bỏ. Hàng loạt dịch vụ và nhiều phương thức hỗ trợ mới đã ra đời kể từ tháng 1/2024, khi truyền thông đưa tin về tầng lớp phụ nữ tuổi trung niên một xã hội siêu già hóa, nơi cứ 4 công dân thì có 1 người từ 65 tuổi trở lên vào năm 2030.

Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH) và KKH, nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân mãn kinh, đang xây dựng các dịch vụ chuyên sâu về mãn kinh.

Giáo sư Yong Eu Leong, Trưởng khoa kiêm cố vấn danh dự của khoa Sản phụ khoa tại NUH, cho biết bệnh viện này sắp ra mắt một dịch vụ chuyên biệt nhằm cung cấp giải pháp chăm sóc toàn diện.

Cụ thể, bệnh nhân có thể mong đợi các phương pháp điều trị tùy chỉnh để giải quyết những triệu chứng mãn kinh thường bị bỏ qua như đau khớp, đau cơ, rối loạn giấc ngủ, lo âu, tăng cân và sức khỏe tinh thần sa sút.

Phó Giáo sư Rukshini Puvanendran, đồng Giám đốc Trung tâm mãn kinh KK, cho hay trung tâm đã ghi nhận số lượng bệnh nhân tăng dần kể từ khi mở cửa hai năm trước, với 60 đến 70 ca mới mỗi tháng tính từ tháng 5. ​Bà dự đoán con số sẽ tiếp tục tăng, phù hợp với sự nâng cao nhận thức và quá trình già hóa dân số tại Singapore.

Hồi tháng 6, trung tâm đã hợp tác với đội ngũ ung thư phụ khoa của KKH để ra mắt phòng khám mãn kinh hậu ung thư đầu tiên tại Singapore.

Ngày càng có nhiều phụ nữ trung niên tìm kiếm sự hỗ trợ về tiền mãn kinh và mãn kinh từ các chuyên gia y học ngoài hệ thống bệnh viện chính thống tại Singapore.

Bà Beatrice Liu, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Oriental Remedies Group, cho biết doanh nghiệp công nghệ sức khỏe chuyên về đông y của bà tiếp nhận tới 100 phụ nữ có các vấn đề liên quan đến mãn kinh tại năm phòng khám của họ.

Ông Nicholas Lim, nhà sáng lập Phòng khám trị liệu thần kinh cột sống Dr Chiro, cho hay mỗi tháng ông tiếp nhận 4-5 ca mới tìm kiếm sự hỗ trợ cho các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh, tăng so với hai đến ba ca vào năm 2021.

Ông Lim đã hợp tác với các đối tác để cung cấp chương trình cá nhân hóa cân bằng hormone và sức sống phụ nữ. Chương trình này bao gồm điều chỉnh thần kinh cột sống, các kế hoạch căn chỉnh và vận động, cùng với chương trình tái cấu trúc cơ thể và đánh giá chuyển hóa.

Khối khởi nghiệp chung tay cung cấp dịch vụ hỗ trợ

Trong hai năm qua, một số công ty khởi nghiệp Femtech (công nghệ dành cho phụ nữ) tập trung vào mãn kinh đã ra đời, mang lại cho phụ nữ trung niên nhiều phương thức tiếp cận nguồn thông tin và hỗ trợ hơn.

Surety Singapore, do Valery Tan (28 tuổi) và Elmer Yap (27 tuổi) điều hành, đã gây chú ý khi tổ chức “Lễ hội Mãn kinh” đầu tiên tại Singapore vào tháng 11/2024.

Kể từ sự kiện cháy vé thu hút 150 người tham dự đó, Surety đã tổ chức 4 sự kiện "Pause & Sip" từ tháng 5 đến tháng 9, mỗi lần có từ 15-40 người tham gia.

Những sự kiện miễn phí tổ chức hàng tháng này, với sự dẫn dắt của một bác sĩ hoặc chuyên gia đồng minh, nhằm tạo ra một không gian an toàn để phụ nữ trò chuyện và kết nối. Các chủ đề bao gồm sức khỏe tinh thần, sức khỏe xương và hóc môn.

Zora Health, một công ty khởi nghiệp công nghệ dành cho phụ nữ, ra đời cách đây hai năm và nổi tiếng với các nguồn tài nguyên chăm sóc sinh sản, cũng đang cung cấp các nội dung và hỗ trợ liên quan đến tình trạng mãn kinh của phụ nữ.

Trịnh Hằng