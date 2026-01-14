Quốc hội Ukraine phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denis Shmigal bị miễn nhiệm (Ảnh: LB).

Trong phiên họp ngày 13/1, 265 nghị sĩ quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Denis Shmigal, vượt xa ngưỡng 226 phiếu cần thiết để thông qua.

Các nghị sĩ cũng bỏ phiếu xác nhận việc bãi nhiệm Bộ trưởng Chuyển đổi số Mikhail Fedorov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Shmigal đã từ chức vào tuần trước trong bối cảnh đợt cải tổ nội các đang diễn ra theo chỉ đạo của Tổng thống Zelensky, sau khi một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan tới một số cộng sự thân cận kéo theo làn sóng từ chức ở cấp cao.

Gần đây, ông Zelensky đã đề cử ông Shmigal giữ chức Bộ trưởng Năng lượng và đề xuất ông Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Tuy nhiên, quốc hội đã không phê chuẩn cả 2 đề cử này, khi số phiếu ủng hộ thiếu lần lượt 6 và 10 phiếu so với đa số cần thiết. Một cuộc bỏ phiếu lại dự kiến diễn ra vào hôm nay.

Ukraine đã không có Bộ trưởng Năng lượng kể từ tháng 11/2025, sau khi bà Svetlana Grinchuk từ chức do một vụ bê bối tham ô lớn tại Tập đoàn điện hạt nhân nhà nước Energoatom, doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ phương Tây.

Những tiết lộ này không chỉ dẫn tới việc bà Grinchuk rời chức, mà còn khiến Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Chánh văn phòng quyền lực Andrey Yermak mất chức.