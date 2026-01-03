Tổng thống Ukraine chọn tân Bộ trưởng Quốc phòng 34 tuổi

Phó Thủ tướng Mikhail Fedorov được đề xuất làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine (Ảnh: Kyiv Post).

Trong bài phát biểu vào tối 2/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Denis Shmygal vì “những thành tựu vững chắc” mà ông đã đạt được, đồng thời tuyên bố ông sẽ vẫn là một phần của chính phủ Ukraine. Nhiệm kỳ của ông Shmygal kéo dài chưa đầy 6 tháng và chức vụ mới của ông chưa được công bố.

Tổng thống Zelensky đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng Mikhail Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine, ca ngợi khả năng của ông trong việc phát triển các thiết bị không người lái và số hóa cần thiết cho ngành quốc phòng Ukraine.

"Tôi đã quyết định thay đổi hình thức làm việc của Bộ Quốc phòng Ukraine... Mikhail Fedorov đã tham gia sâu vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết bị không người lái và làm việc rất hiệu quả trong việc số hóa các dịch vụ và quy trình công", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine ca ngợi chuyên môn của ông Fedorov trong lĩnh vực công nghệ và tác chiến không người lái là "quan trọng" để tăng cường khả năng chiến đấu của Kiev.

“Cùng với toàn thể quân nhân, bộ chỉ huy quân sự, các nhà sản xuất vũ khí quốc gia và các đối tác của Ukraine, chúng ta phải thực hiện những thay đổi trong lĩnh vực quốc phòng để thực sự đạt hiệu quả”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Quyết định bổ nhiệm ông Fedorov vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Ông Fedorov, 34 tuổi, hiện là Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, giám sát nền tảng “Diia”, một cổng dịch vụ chính phủ điện tử.

Ông Fedorov từng tuyên bố Ukraine sẽ trở thành “nhà nước tác nhân” đầu tiên trên thế giới. “Nhà nước tác nhân” là một mô hình mà trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ phản hồi yêu cầu của người dân, mà còn chủ động hành động để hỗ trợ họ.

Theo ông Fedorov, mục tiêu không chỉ là chính phủ hiệu quả hơn, mà là chuyển đổi nền kinh tế, đưa Ukraine vào top 30 GDP thế giới, từ nông nghiệp sang công nghệ cao.

Ukraine đã chứng minh điều đó trong công nghệ quốc phòng: từ con số 0, họ phát triển 500 công ty máy bay không người lái trong chiến sự. Giờ đây, ông Fedorov muốn làm điều tương tự với AI, chip bán dẫn, công nghệ y tế, và nhiều lĩnh vực khác.

Ông Fedorov đã lên tiếng mạnh mẽ, kêu gọi các công ty công nghệ gây sức ép với Nga, yêu cầu Apple chặn người dùng Nga truy cập vào kho ứng dụng App Store và thúc đẩy lệnh cấm đối với trò chơi điện tử Atomic Heart của Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 2/1 cũng đề nghị ông Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Văn phòng Tổng thống.

Trung tướng Budanov, 39 tuổi, đã đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) từ năm 2020. Dưới sự lãnh đạo của ông, HUR đã phát triển thành một lực lượng tương đối hiệu quả trong thời điểm Ukraine nổ ra chiến sự với Nga gần 4 năm qua.

Các quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau một cuộc cải tổ lớn, trong đó ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống gắn bó lâu năm với ông Zelensky, bị cách chức vào cuối tháng 11 năm ngoái. Trước đó, Ukraine đã phanh phui bê bối tham nhũng quy mô lớn trong ngành năng lượng nghi liên quan tới nhiều quan chức cấp cao.

Một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống nói với Kyiv Independent rằng quyết định cuối cùng của tổng thống sẽ cho thấy trọng tâm ưu tiên của ông là các vấn đề trong nước, ngoại giao, hay chiến trường trong thời gian tới.