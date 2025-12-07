Quốc gia Tây Phi tuyên bố đập tan âm mưu lật đổ tổng thống

Các binh sĩ thông báo kế hoạch đảo chính trên truyền hình (Ảnh: Reuters).

Ít nhất 8 binh sĩ, một số đội mũ bảo hộ, đã lên đài truyền hình nhà nước Benin vào sáng 7/12 để tuyên bố rằng một ủy ban quân sự do Đại tá Tigri Pascal lãnh đạo đã tiếp quản, giải tán các thiết chế quốc gia, đình chỉ hiến pháp và đóng cửa biên giới đường không, đường bộ và đường biển.

“Quân đội cam kết đem lại cho người dân Benin hy vọng về một kỷ nguyên thực sự mới, nơi tình huynh đệ, công lý và lao động được đề cao”, một trong các binh sĩ đọc tuyên bố.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Benin, ông Alassane Seidou, cho biết trong một thông cáo vài giờ sau đó rằng lực lượng vũ trang của quốc gia Tây Phi này đã ngăn chặn âm mưu đảo chính.

“Vì vậy, chính phủ kêu gọi người dân tiếp tục sinh hoạt như bình thường”, ông nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Olushegun Adjadi Bakari nói với Reuters rằng “một nhóm nhỏ” binh sĩ đã tìm cách lật đổ chính phủ, nhưng lực lượng trung thành với Tổng thống Patrice Talon đang làm việc để khôi phục trật tự. Ông nói phe đảo chính chỉ chiếm được quyền kiểm soát đài truyền hình nhà nước.

Tiếng súng đã được nghe thấy trước đó vào 7/12 tại nhiều khu dân cư của Cotonou, thành phố lớn nhất và trung tâm kinh tế của đất nước, khi người dân đang trên đường đi lễ nhà thờ.

Âm mưu đảo chính diễn ra đúng lúc Benin đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 năm sau, thời điểm đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Talon, người nắm quyền từ năm 2016.

Trong tuyên bố trên truyền hình, các binh sĩ đề cập đến tình hình an ninh xấu đi ở miền Bắc Benin “cùng với sự thờ ơ và bỏ mặc những người đồng đội đã ngã xuống".

Ông Talon được ghi nhận là người vực dậy tăng trưởng kinh tế, nhưng đất nước cũng chứng kiến số vụ tấn công của các tay súng thánh chiến gia tăng.

Tháng 4 vừa qua, chính phủ Benin cho biết 54 binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở miền Bắc do một nhánh của Al Qaeda thực hiện.

Tháng trước, Benin thông qua một hiến pháp mới kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm lên 7 năm, động thái bị chỉ trích là nhằm thâu tóm quyền lực của liên minh cầm quyền.

Nỗ lực đảo chính là mối đe dọa mới nhất đối với các chính phủ trong khu vực, nơi quân đội những năm gần đây đã giành quyền lực tại các nước láng giềng của Benin như Niger và Burkina Faso, cũng như Mali, Guinea và mới tháng trước là Guinea-Bissau.