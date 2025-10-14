Nga truy nã cựu tài phiệt bị cáo buộc âm mưu đảo chính

Cựu tài phiệt Nga Mikhail Khodorkovsky (Ảnh: Sputnik).

Cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky từng đứng đầu tập đoàn dầu khí Yukos (Nga) trong thập niên 1990. Tài phiệt này bị bắt năm 2003 và lĩnh án 14 năm tù vì trốn thuế và gian lận.

Ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin ân xá năm 2013 và sau đó rời khỏi Nga. Ông hiện sinh sống ở London.

Năm 2015, một tòa án Nga đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ông Khodorkovsky vì cáo buộc ra lệnh giết người.

Theo FSB, “Ủy ban Chống Chiến tranh Nga” (RAC) do ông Khodorkovsky thành lập năm 2022 sau khi xung đột Ukraine leo thang, có mục tiêu “chiếm đoạt quyền lực bằng bạo lực và lật đổ trật tự hiến pháp của Nga”, điều được nêu rõ trong văn kiện sáng lập của tổ chức.

FSB cho biết đầu tháng 10, RAC tham gia thành lập “Nền tảng Đối thoại với các Lực lượng Dân chủ Nga” tại Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE), mà Khodorkovsky quảng bá với phương Tây như một “quốc hội lập hiến cho giai đoạn chuyển tiếp” và là “chính phủ thay thế” của Nga.

FSB cáo buộc ông Khodorkovsky cùng các đồng minh, trong đó có cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov, cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov và các nhà hoạt động đối lập Vladimir Kara-Murza, Andrey Pivovarov, đã “tài trợ cho các đơn vị vũ trang dân tộc chủ nghĩa Ukraine, bị Nga liệt vào danh sách khủng bố, và tuyển mộ chiến binh cho các nhóm này nhằm phục vụ kế hoạch chiếm quyền ở Nga”.

FSB cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành đối với ông Khodorkovsky cùng các đồng phạm, và khẳng định họ sẽ bị đưa ra xét xử theo luật pháp Nga.