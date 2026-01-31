Quân đội Iran báo động cao, sẵn sàng hành động trước dàn khí tài Mỹ

Tàu chiến Alborz của Iran trong bức ảnh được công bố năm 2019 (Ảnh: Quân đội Iran).

Tư lệnh quân đội Iran, Amir Hatami, ngày 31/1 đã cảnh báo Mỹ và Israel không nên tấn công, nói rằng lực lượng vũ trang Iran đang trong tình trạng báo động cao sau khi Washington triển khai quân sự quy mô lớn ở vùng Vịnh.

"Nếu đối thủ mắc sai lầm, chắc chắn điều đó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của chính họ, an ninh của khu vực”, ông Hatami tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran đang "trong tình trạng sẵn sàng phòng thủ và quân sự tối đa".

Tư lệnh quân đội Iran cho biết công nghệ hạt nhân của nước này "không thể bị xóa sổ" sau khi Tổng thống Donald Trump dự đoán Iran sẽ tìm kiếm một thỏa thuận để tránh các cuộc tấn công của Mỹ.

"Khoa học và công nghệ hạt nhân của Iran không thể bị xóa sổ, ngay cả khi các nhà khoa học và những người con của đất nước này phải hy sinh”, ông Hatami nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc các nhà lãnh đạo Mỹ, Israel và châu Âu đã lợi dụng các vấn đề kinh tế của Iran, kích động bất ổn và chia rẽ nội bộ trong các cuộc biểu tình gần đây tại Iran.

Làn sóng biểu tình kéo dài hai tuần ở nhiều thành phố của Iran, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái do khủng hoảng kinh tế với lạm phát tăng cao và chi phí sinh hoạt leo thang.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói rằng 3.100 người đã thiệt mạng, trong đó có 2.000 thành viên lực lượng an ninh.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ sẵn sàng hành động nếu Iran tiếp tục trấn áp người biểu tình. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đang xem xét các lựa chọn, nhưng chưa quyết định có tấn công Iran hay không.

Mỹ cũng yêu cầu Iran kiềm chế chương trình tên lửa nếu muốn nối lại đàm phán.

Mỹ từng tiết lộ một thỏa thuận với Iran sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium ở Iran, giới hạn kho tên lửa tầm xa của Iran và rút lại sự hỗ trợ của Iran dành cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực - tất cả các điều khoản mà Tehran tuyên bố sẽ không chấp nhận.

Tổng thống Mỹ đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều chuyển các khí tài quân sự đến Trung Đông, tăng cường hỏa lực và khả năng phòng thủ trong khu vực, và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran.

Tổng thống Trump ngày 30/1 thông báo “một hạm đội hùng hậu khác đang di chuyển về phía Iran”, ám chỉ nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Abraham Lincoln dẫn đầu.

Trang tin Ynet cũng đưa tin một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel.

Mỹ cũng đang thực hiện các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn kéo dài nhiều ngày trong khu vực.

Các đồng minh trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út, đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran.