Mỹ lên tiếng vụ Iran bắt giữ 2 tàu gần ở eo biển Hormuz

Iran bắt 2 tàu ở Hormuz (Ảnh minh họa: Guardian).

“Đây không phải là tàu của Mỹ. Đây cũng không phải tàu của Israel. Đây là 2 con tàu quốc tế. Hai con tàu này đã bị các tàu pháo cao tốc của Iran áp chế”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói khi cho biết Tổng thống Donald Trump không coi việc Iran bắt giữ 2 con tàu tại eo biển Hormuz là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn giữa 2 nước.

Bà Leavitt chỉ trích việc Iran bắt giữ tàu, song cũng khẳng định lệnh phong tỏa hàng hải mà Mỹ áp đặt với Iran vẫn đang “tiếp tục phát huy hiệu quả”.

Người phát ngôn Nhà Trắng đã hạ thấp tầm quan trọng của việc bắt giữ 2 con tàu này: “Đây chỉ là 2 con tàu, một con số quá nhỏ bé khi so sánh với hơn 160 tàu hải quân Iran mà Mỹ đã đánh chìm”.

Bà Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump đang "hài lòng" với lệnh phong tỏa hàng hải Iran và "hiểu rõ rằng Iran đang ở trong một vị thế yếu hơn".

Bà cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ đang gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho Iran.

"Chúng ta đang bóp nghẹt hoàn toàn nền kinh tế của họ thông qua lệnh phong tỏa này, họ đang mất 500 triệu USD mỗi ngày. Đảo Kharg đã hoàn toàn tê liệt, họ không thể vận chuyển dầu ra vào. Họ thậm chí không thể trả lương cho chính người dân của mình do đòn bẩy kinh tế mà Tổng thống Trump đã áp đặt lên họ", bà Leavitt tuyên bố.

Bà nhấn mạnh, các báo cáo về thời hạn từ 3 đến 5 ngày cho lệnh ngừng bắn gia hạn là "không đúng sự thật".

"Các quân bài đang nằm trong tay Tổng thống Trump", bà Leavitt phát biểu trước truyền thông trong một cuộc họp báo tại Washington.

Khi được hỏi cuộc chiến sẽ còn kéo dài bao lâu, bà cho biết điều đó phụ thuộc vào Tổng thống, người sẽ đưa ra quyết định "khi ông cảm thấy điều đó mang lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ và người dân Mỹ".

Trước đó, ngày 22/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắt giữ 2 con tàu ở eo biển Hormuz vì “bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ, liên tục vi phạm các quy định và thao túng hệ thống định vị hàng hải”.

Truyền thông Iran cũng đưa tin, một con tàu thứ ba, thuộc sở hữu của Hy Lạp, đã bị IRGC nhắm mục tiêu và đang “trong tình trạng tê liệt ngoài khơi bờ biển Iran”.

Động thái trên của Iran diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi đàm phán giữa 2 bên kết thúc. Mặc dù vậy, ông tuyên bố Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.

Tehran cho biết, sẽ không có đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa các cảng của Iran.