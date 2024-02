Quan chức Kiev: Không có tù binh Ukraine trên chiếc Il-76 Nga bị bắn rơi

Một máy bay vận tải cơ quân sự Il-76 của Nga (Ảnh minh họa: Wikipedia).

"Tôi chắc chắn có thể nói với bạn rằng tù nhân của chúng ta không có trên đó", ông Danilov nói trong cuộc phỏng vấn với trang Babel của Ukraine.

Ông Danilov đang nhắc đến việc một chiếc máy bay vận tải Il-76 của Nga đã bị rơi ở tỉnh Belgorod của Nga vào ngày 24/1. Nga nói rằng chiếc máy bay bị trúng 2 tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong lúc đang chở theo 65 tù binh Ukraine để trao đổi.

Sau tuyên bố của Nga, Ukraine đã yêu cầu đối phương trao trả thi thể những tù binh được cho là có mặt trên máy bay.

Phía Nga không phản hồi yêu cầu trên, theo Kyiv Independent. Nga nói đã xác minh ADN danh tính toàn bộ người trên máy bay, bao gồm 65 tù binh Ukraine. Tuy nhiên, họ chưa cung cấp bằng chứng cụ thể.

Trước các tuyên bố của Nga, ông Danilov nói đối phương bịa đặt. Ông nói rằng nếu tù binh Ukraine thực sự có mặt trên máy bay, Nga sẽ ghi hình chứng cứ tại địa điểm máy bay rơi để công bố rộng rãi.

Quan chức Ukraine bổ sung rằng nếu có thương vong, lượng "vật chất sinh học" tại hiện trường sẽ rất lớn, giống tại địa điểm rơi của chuyến bay 752 của hãng Ukraine International vào năm 2020.

"Không có chuyện tương tự ở đây. Họ đã chuẩn bị sẵn toàn bộ câu chuyện", ông Danilov nói. "Họ không có gì để trình bày cả vì nếu điều này thực sự xảy ra, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác".

Trước đó, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, báo New York Times của Mỹ đưa tin rằng hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất nhiều khả năng là nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay. Trên chiếc Il-76 có thể đã có ít nhất một số tù binh Ukraine, theo các nguồn tin của New York Times.

Những quan chức này cho rằng, Ukraine có thể đã bắn rơi chiếc Il-76 dựa trên thông tin tình báo sai sót vì chiếc máy bay này trước đây từng được sử dụng để vận chuyển tên lửa.