Phụ nữ Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Đại sứ Canada về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh Jacqueline O'Neill phát biểu tại hội nghị ngày 30/5 (Ảnh: Đại sứ quán Canada).

Tại Hội thảo quốc tế "Nữ sĩ quan công an nhân dân tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - cơ hội và thách thức" diễn ra tại Học viện An ninh Nhân dân hôm 30/5, các đại biểu trong nước và quốc tế đã thảo luận những giải pháp để tăng cường sự tham gia của nữ sĩ quan an ninh và cảnh sát, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Hội thảo nhấn mạnh vai trò quan trọng mà nữ sĩ quan an ninh và cảnh sát đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự đa dạng trong việc giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình sau xung đột. Sự kiện này do Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của chính phủ Canada.

Nữ sĩ quan an ninh hay cảnh sát thường phải đối mặt với những rào cản văn hóa, định kiến cũng như sự hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn lực và cơ hội đào tạo. Ngoài thảo luận những rào cản, thách thức nói trên, các đại biểu cũng chỉ ra những thay đổi tích cực do sự tham gia của nữ sĩ quan vào các hoạt động giữ hòa bình của Liên hợp quốc như tăng cường gắn kết cộng đồng, tiếp cận công lý và tiếp cận giải quyết xung đột có nhạy cảm giới, từ đó xây dựng niềm tin và thúc đẩy hòa bình trong các quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng bởi xung đột. Hội thảo đã có sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng và một số sĩ quan cảnh sát sẽ tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Nữ sĩ quan Việt Nam phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đại sứ quán Canada).

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế này. Đây là một cơ hội quý giá để tôn vinh vai trò không thể thiếu của phụ nữ trong các hoạt động giữ hòa bình, cũng như là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm của Canada và các quốc gia khác đã thành công trong việc tăng cường sự tham gia đầy đủ của nữ sĩ quan cảnh sát vào các nỗ lực giữ hòa bình. Bằng cách chia sẻ kiến thức và các cách làm hay, chúng ta đã và đang nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia ý nghĩa của phụ nữ trong hòa bình và an ninh", bà Caroline Nyamayemobe, quyền Trưởng Đại diện UN Women nhấn mạnh.

Hội thảo có sự tham gia của bà Jacqueline O'Neill, Đại sứ Canada về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong chuyến thăm Việt Nam và bà Trung sĩ Jane Boissonneault, Phụ trách Dịch vụ Triển khai Quốc tế về Hòa bình tại Cảnh sát Hoàng gia Canada. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm, các cách làm hay và phân tích sâu về việc gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực hòa bình và an ninh, đặc biệt là trong các hoạt động giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

"Tôi vui mừng được đến Việt Nam đúng dịp Việt Nam đang lần đầu tiên xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia vì Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam về sự tham gia nhiều hơn nữa của phụ nữ thuộc lực lượng an ninh, quốc phòng vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Các cuộc thảo luận tương tự như Hội nghị quốc tế hôm nay thật giá trị vì đã cho chúng ta cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, bởi chúng ta đều đang nỗ lực tìm cách xác định và loại bỏ các rào cản mà phụ nữ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình gặp phải", bà O'Neill cho biết.

Các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Đại sứ quán Canada).

Bế mạc hội thảo, Học viện An ninh Nhân dân cũng cam kết đào tạo và chuẩn bị cho ngành an ninh Việt Nam để bảo vệ an toàn công cộng, thúc đẩy bình đẳng giới và nhận thức của phụ nữ.

"Tôi hi vọng trong thời gian tới, Học viện An ninh nhân dân có cơ hội tham gia các hoạt động triển khai chương trình nghị sự này, tiếp cận dưới góc độ nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc đảm bảo an ninh trên mọi lĩnh vực thông qua sự kết nối, hợp tác với UN Women và Canada. Ngoài ra, Học viện rất mong nhận được sự hỗ trợ để mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo hoặc các cơ quan thực thi pháp luật phù hợp của Canada trong các lĩnh vực đôi bên cùng quan tâm như điều tra phòng chống tội phạm mạng, phòng chống khủng bố, hoặc tham gia vào hoạt động huấn luyện, đào tạo lực lượng quân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an Việt Nam", Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân, cho biết.

Hội thảo là một hoạt động của dự án khu vực "Tăng cường sức mạnh cho phụ nữ vì hòa bình bền vững: Ngăn chặn bạo lực và thúc đẩy sự hòa hợp xã hội tại ASEAN" do chính phủ Canada và Hàn Quốc hỗ trợ.