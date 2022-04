Phó thống đốc bang New York từ chức vì cáo buộc tham nhũng

Ông Brian Benjamin trong vòng vây của giới truyền thông sau quyết định từ chức (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, đương kim Phó thống đốc bang New York Brian Benjamin ngày 12/4 đã nộp đơn từ chức vì các cáo buộc tham nhũng. Trước đó, ông Benjamin cũng đã bị bắt giữ để làm rõ những cáo buộc này.

Thống đốc Kathy Hochul đã chấp thuận đơn từ chức của ông Benjamin. Bà Hochul cho biết thêm rằng vụ việc liên quan đến Phó thống đốc Benjamin là một phần của một cuộc điều tra tham nhũng cấp liên bang.

Ông Benjamin bị điều tra vì các hành vi trong thời gian ông còn làm thượng nghị sĩ bang New York.

Theo đó, ông bị cáo buộc đã nhận những khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp từ một nhà phát triển bất động sản. Để đổi lại, ông Benjamin dùng quyền lực chính trị để giúp quỹ từ thiện của nhà phát triển bất động sản kia nhận được 50.000 USD từ ngân sách công.

Ngoài ra, ông Benjamin cũng bị cáo buộc đã đề nghị hỗ trợ nhà phát triển bất động sản nói trên thay đổi quy hoạch của một mảnh đất nếu người này chấp nhận quyên góp 15.000 USD cho quỹ vận động tranh cử của ông.

Ông Benjamin đã có buổi hầu tòa đầu tiên tại Tòa án Liên bang Quận Manhattan, thành phố New York hồi đầu tuần này. Tại đây, ông đã phủ nhận các cáo buộc từ cơ quan công tố bao gồm: nhận hối lộ, gian lận, âm mưu phạm tội và làm giả hồ sơ.

Sau khi phủ nhận các cáo buộc trên, ông Benjamin đã tạm thời được tại ngoại nhưng phải nộp 250.000 USD tiền bảo lãnh, bị hạn chế di chuyển và bị cấm quay lại thành phố Albany, nơi đặt trụ sở của chính quyền bang. Buổi hầu tòa tiếp theo của ông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/4 tới.

Những cáo buộc nhắm vào ông Benjamin là một đòn đánh mạnh vào uy tín của đảng Dân chủ tại bang New York. Trước đó, vào tháng 8/2021, Thống đốc bang New York lúc bấy giờ là Andrew Cuomo đã phải từ chức trong cay đắng sau những cáo buộc quấy rối tình dục cấp dưới.

Ông Benjamin năm nay 45 tuổi và được coi là một ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ tại bang New York. Có bằng cử nhân từ Đại học Brown và bằng thạc sĩ từ Đại học Harvard danh giá, ông Benjamin có một sự nghiệp kinh doanh tương đối thành công tại New York trước khi dấn thân vào chính trị và trở thành thượng nghị sĩ tiểu bang từ năm 2017. Đầu năm 2021, ông Benjamin đã thất bại trong cuộc chạy đua vào vị trí kiểm soát viên trưởng của bang New York. Tuy vậy, đến tháng 9 cùng năm, sau khi trở thành tân thống đốc New York, bà Kathy Hochul đã chọn ông Benjamin làm cấp phó của mình.