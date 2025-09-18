Phi công bị nhắc “bỏ iPad” và tránh xa Không lực Một chở Tổng thống Mỹ

Chuyên cơ Không Lực Một (Ảnh: BI).

Phi công của hãng hàng không Spirit Airlines đã bị trạm kiểm soát không lưu nhắc nhở liên tiếp, thậm chí nặng lời, vào ngày 16/9, sau khi không phản hồi ngay lập tức hướng dẫn của kiểm soát viên về việc giữ khoảng cách an toàn với chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ.

Vào thời điểm đó, hai máy bay đang bay song song trên bầu trời Long Island, bang New York, Mỹ. Không lực Một đang chở Tổng thống Donald Trump đến Anh, còn chuyến bay 1300 của Spirit Airlines đang chở hành khách từ Fort Lauderdale đến sân bay quốc tế Boston Logan.

Theo đoạn ghi âm được LiveATC.net ghi lại, kiểm soát viên không lưu của Trung tâm New York nói với phi công: "Spirit 1300, rẽ phải 20 độ".

Sau 5 giây không có phản hồi, kiểm soát viên không lưu tiếp tục nhắc nhở phi công.

"Chú ý, Spirit 1300. Rẽ phải 20 độ", kiểm soát viên không lưu nói.

Truyền thông Mỹ đưa tin, phải mất thêm 2 lần liên lạc nữa kiểm soát viên không lưu mới liên lạc được với phi công, trước khi người này phản hồi và xác nhận đã rẽ phải.

"Spirit 1300, rẽ phải ngay lập tức. Spirit 1300, cánh phải, rẽ phải 20 độ ngay", kiểm soát viên nói lớn.

Bản đồ thể hiện đường bay thực tế (nét liền) và đường bay dự kiến (nét đứt) của chuyên cơ Không Lực Một (Boeing 747) và máy bay Spirit 1300 (Airbus A321) (Ảnh: Telegraph).

Hiện chưa rõ lý do phi công không phản hồi ngay lập tức yêu cầu của kiểm soát viên không lưu. Tuy nhiên, các phi công được đào tạo rằng họ phải ưu tiên điều khiển máy bay trước khi liên lạc.

"Tôi chắc chắn là anh có thể nhìn thấy nó", nhân viên kiểm soát không lưu nói với phi công, đề cập đến chuyên cơ Không Lực Một.

"Hãy chú ý đến máy bay đó, nó có màu trắng và xanh”, kiểm soát viên nói với phi công, nhắc đến màu của chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ.

Sau đó, khi phi công Spirit không phản hồi một hướng dẫn khác qua vô tuyến. Kiểm soát không lưu lại liên lạc một lần nữa.

"Lần nào tôi cũng phải gọi anh hai lần. Tập trung đi, bỏ iPad xuống”, kiểm soát viên không lưu nhấn mạnh.

Phi công thường sử dụng máy tính bảng như một thiết bị hỗ trợ trong buồng lái để hiển thị thông tin bao gồm bản đồ, tính toán, quy trình tại sân bay…

Spirit Airlines cho biết các phi công "đã tuân thủ các quy trình và hướng dẫn của kiểm soát không lưu trong khi đang trên đường đến Boston”.

“An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, thông báo của hãng hàng không cho biết.

Cục Hàng không Liên bang cho biết trong một tuyên bố rằng họ "biết về các bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới Không lực Một và một chuyến bay của Spirit Airlines trong không phận Boston", nhưng họ cho biết các máy bay vẫn giữ khoảng cách cần thiết.

Tổng thống Donald Trump, cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump, đã lên máy bay từ Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland, đến London, Anh. Nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân đã đến Vương quốc Anh vào tối 16/9.

Tổng thống Mỹ sau đó hội kiến ​​Vua Charles III và Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày 17/9.

Tổng thống Trump được đón tiếp tại London bằng những nghi lễ Hoàng gia trang trọng nhất và an ninh được thắt chặt nghiêm ngặt.

Anh cho biết họ đã chào đón Tổng thống Trump với nghi lễ quân sự lớn nhất trong lịch sử một chuyến thăm cấp nhà nước.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà lãnh đạo nước ngoài hai lần được trao vinh dự này tại Vương quốc Anh, phản ánh kỳ vọng đặc biệt từ hai quốc gia đồng minh lâu năm này.