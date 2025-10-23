Pháp đảm bảo an ninh cho cựu Tổng thống Sarkozy trong tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy rời khỏi nhà trước khi bị đưa đến nhà tù ở Paris ngày 21/10 (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez ngày 22/10 cho biết, do lo ngại tình hình nguy hiểm, hai cảnh sát thuộc đội an ninh được phân công bảo vệ các cựu tổng thống sẽ được bố trí thường trực tại các phòng giam liền kề với phòng giam của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy.

"Cựu Tổng thống nước cộng hòa Pháp có quyền được bảo vệ vì địa vị của ông ấy. Rõ ràng là có mối đe dọa đối với ông ấy, và sự bảo vệ này đang được duy trì trong thời gian ông ấy bị giam giữ", Bộ trưởng Nunez nói với đài phát thanh Europe 1.

Trước đó, các đoạn video được quay tại nhà tù La Sante ở Paris cho thấy những người được cho là tù nhân tại nhà tù này đã đe dọa và chỉ trích cựu Tổng thống Sarkozy, khi ông đang thụ án trong khu biệt giam của nhà tù.

Các tù nhân đe dọa cựu Tổng thống Sarkozy và đòi trả thù cho cái chết của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Hôm 21/10, ông Sarkozy, người từng giữ chức tổng Thống Pháp giai đoạn 2007-2012, đã bị đưa vào nhà tù La Sante ở Paris để thụ án 5 năm tù.

Luật sư Jean-Michel Darrois của ông Sarkozy cho biết cựu Tổng thống “đã tập thể dục và bắt đầu viết sách trong tù”.

Theo kênh này, ông Sarkozy bị giam trong một phòng giam rộng 9m2.

"Ngày đầu tiên trong tù thật kinh khủng, nhưng ông ấy đã vượt qua được", luật sư nói thêm.

Một tòa án ở Paris hồi tháng 9 đã tuyên án ông Sarkozy 5 năm tù giam trong vụ điều tra cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp từ chính quyền của cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi để tranh cử.

Theo phán quyết, ông Sarkozy tham gia vào vụ việc từ năm 2005 đến 2007 nhằm nhận tiền từ Libya để đổi lấy ưu đãi ngoại giao, giúp ông vận động tranh cử tổng thống năm 2007.

Vụ việc đã hé lộ các kênh ngoại giao ngầm giữa Pháp và Libya trong những năm 2000, khi ông Gadhafi tìm cách khôi phục quan hệ với phương Tây.

Với phán quyết này, ông Sarkozy, 70 tuổi, trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên bị kết tội nhận tiền nước ngoài để giành chiến thắng trong bầu cử.

Ông Sarkozy nhiều lần phủ nhận, gọi các cáo buộc là “âm mưu chính trị” dựa trên bằng chứng giả mạo. Ông cho rằng việc bị tố cáo là hành động trả đũa cho lời kêu gọi lật đổ ông Gadhafi mà ông đưa ra năm 2011, khi Pháp nằm trong nhóm các nước phương Tây đầu tiên ủng hộ can thiệp quân sự vào Libya giữa làn sóng Mùa xuân Ả rập.

Cựu Tổng thống Pháp đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội X vào cuối ngày 21/10, khẳng định vụ kiện chống lại ông đã được khởi tố dựa trên một tài liệu giả mạo và cam kết "sẽ tiếp tục vạch trần vụ bê bối pháp lý này".