Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tuyên án 5 năm tù

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh: AFP).

Một tòa án ở Paris hôm 25/9 đã tuyên án cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5 năm tù giam trong vụ điều tra cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp từ chính quyền của cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi để tranh cử.

Theo phán quyết, ông Sarkozy tham gia vào vụ việc từ năm 2005 đến 2007 nhằm nhận tiền từ Libya để đổi lấy ưu đãi ngoại giao, giúp ông vận động tranh cử tổng thống năm 2007.

Tuy nhiên, tòa đã tuyên trắng án cho ông ở 3 cáo buộc khác, gồm tham nhũng thụ động, tài trợ tranh cử bất hợp pháp và che giấu hành vi biển thủ công quỹ.

Với phán quyết này, ông Sarkozy, 70 tuổi, trở thành cựu Tổng thống Pháp đầu tiên bị kết tội nhận tiền nước ngoài để giành chiến thắng trong bầu cử.

Ông Sarkozy đắc cử tổng thống năm 2007 nhưng thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 2012. Ông bác bỏ mọi cáo buộc trong suốt 3 tháng xét xử cùng 11 đồng bị cáo, trong đó có 3 cựu bộ trưởng.

Vụ xét xử đã hé lộ các kênh ngoại giao ngầm giữa Pháp và Libya trong những năm 2000, khi ông Gadhafi tìm cách khôi phục quan hệ với phương Tây.

Ông Sarkozy nhiều lần phủ nhận, gọi các cáo buộc là “âm mưu chính trị” dựa trên bằng chứng giả mạo. Ông cho rằng việc bị tố cáo là hành động trả đũa cho lời kêu gọi lật đổ ông Gadhafi mà ông đưa ra năm 2011, khi Pháp nằm trong nhóm các nước phương Tây đầu tiên ủng hộ can thiệp quân sự vào Libya giữa làn sóng Mùa xuân Ả rập.

Trước đó, vào tháng 6, Sarkozy đã bị tước Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, phần thưởng cao quý nhất của Pháp, sau khi bị kết tội trong một vụ án khác.

Năm 2021, ông bị kết án tham nhũng và mua chuộc khi tìm cách hối lộ một thẩm phán để lấy thông tin trong một hồ sơ pháp lý có liên quan. Ông nhận án quản thúc tại gia một năm với vòng đeo điện tử, nhưng được phóng thích có điều kiện vào tháng 5 vừa qua nhờ yếu tố tuổi tác, sau khi mới đeo vòng giám sát hơn 3 tháng.

Trong một vụ án khác, ông Sarkozy cũng đã bị kết tội vi phạm luật tài trợ tranh cử trong chiến dịch tái tranh cử thất bại năm 2012. Ông bị cáo buộc đã chi tiêu gấp đôi mức hợp pháp và nhận án một năm tù, trong đó 6 tháng được hưởng án treo. Ông Sarkozy phủ nhận cáo buộc này và đã kháng án lên cơ quan xét xử cao nhất của Pháp, nhưng chưa có phán quyết cuối cùng.

Với bản án mới nhất, ông Nicolas Sarkozy, người từng là biểu tượng của chính trường cánh hữu Pháp, đang phải đối mặt với chuỗi bê bối pháp lý kéo dài, đe dọa chấm dứt hoàn toàn tham vọng chính trị còn sót lại của ông.