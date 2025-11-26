Pháp bắt thêm nghi phạm vụ trộm cổ vật hoàng gia

Xe cảnh sát bên ngoài bảo tàng Louvre (Ảnh: France24).

Các nhà chức trách Pháp hôm 25/11 đã bắt giữ thêm 4 người trong cuộc điều tra về vụ trộm trang sức hoàng gia ngoạn mục giữa ban ngày tại Bảo tàng Louvre vào tháng trước.

“Họ là 2 người đàn ông 38 và 39 tuổi, và 2 phụ nữ 31 và 40 tuổi, tất cả đều đến từ vùng Paris”, công tố viên Paris Laure Beccuau nói cho biết.

Trước đó, cảnh sát Paris đã bắt giữ 4 nghi phạm khác, gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ, liên quan vụ trộm tại Bảo tàng Louvre ngày 19/10.

Tháng trước, một băng nhóm đã đột nhập giữa ban ngày vào bảo tàng Louvre, bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất thế giới. Nhóm này chỉ mất 7 phút để lấy đi số trang sức trị giá khoảng 102 triệu USD trước khi bỏ trốn.

Nhóm trộm đã dựng một chiếc xe tải có thang dưới Phòng Apollo của bảo tàng, nơi trưng bày các vương miện Hoàng gia Pháp, trèo lên thùng nâng, đập vỡ cửa sổ và dùng máy mài cắt mở toang các tủ kính chứa kho báu.

Nhóm trộm đã làm rơi một vương miện đính kim cương và ngọc lục bảo từng thuộc về Hoàng hậu Eugenie, vợ của Napoleon III, khi bỏ trốn. Tuy nhiên, họ lấy đi 8 món trang sức khác, bao gồm một dây chuyền đính ngọc lục bảo và kim cương mà Napoleon I tặng cho vợ thứ hai của ông, Hoàng hậu Marie-Louise.

Cho đến nay, chưa tìm thấy dấu vết của những món trang sức bị đánh cắp. Vụ trộm giữa ban ngày này đã làm dấy lên nghi ngờ về uy tín của bảo tàng trong vai trò bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật đa dạng của mình.