Phản ứng của Trung Quốc khi Mỹ cảnh báo áp thuế 100% với Canada

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun (Ảnh: Kyodo).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun ngày 26/1 tuyên bố Bắc Kinh “tin rằng các quốc gia nên xử lý mối quan hệ trên tinh thần cùng có lợi, chứ không phải tư duy kẻ thắng người thua, thông qua hợp tác chứ không phải đối đầu”.

Ông Guo cho biết Trung Quốc và Canada đã thiết lập “một mô hình quan hệ đối tác chiến lược mới và đã có một số thỏa thuận cụ thể về việc giải quyết đúng đắn các vấn đề kinh tế và thương mại giữa hai nước”.

Ông nói thêm rằng điều này “phản ánh tinh thần bình đẳng, cởi mở, khoan dung, hợp tác hòa bình, cùng chia sẻ và cùng có lợi”.

Trước đó, khi bình luận về cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 100% đối với Canada, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho biết Trung Quốc có kế hoạch tăng cường quan hệ kinh tế với Canada trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược.

"Sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc - Canada phục vụ lợi ích chung của hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trên thế giới”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ tin rằng Canada có thể trở thành "cảng trung chuyển cho Trung Quốc để gửi hàng hóa và sản phẩm vào Mỹ".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tuyên bố: “Chúng tôi không thể để Canada trở thành một lối mở để Trung Quốc tràn hàng giá rẻ vào Mỹ”.

Vào tháng 1, Canada và Trung Quốc đã công bố quan hệ đối tác kinh tế chiến lược. Theo báo Globe and Mail, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Trung Quốc là đối tác thương mại dễ dự đoán hơn so với Mỹ.

Thủ tướng Carney đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi đầu tháng này, chuyến thăm mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả là một “bước ngoặt” trong quan hệ song phương.

Theo thỏa thuận giữa hai nước, Canada cho phép nhập khẩu gần 50.000 xe điện Trung Quốc vào Canada với mức thuế thấp. Trước đây, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu thuế 100% tại Canada, mức thuế mà Ottawa áp dụng vào năm 2024 cùng với Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Đáp lại sự nhượng bộ của Canada, Trung Quốc đã giảm thuế đối với hạt cải dầu. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh và Ottawa đã đạt được sự đồng thuận về việc giải quyết các tranh chấp thương mại song phương và nhất trí mở rộng hợp tác kinh tế.

Cảnh báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế Canada được đưa ra trong bối cảnh ông nhiều lần gợi ý rằng Canada nên được sáp nhập vào Mỹ như bang thứ 51. Ông Trump thậm chí đã đăng một hình ảnh chỉnh sửa trên mạng xã hội cho thấy bản đồ Mỹ bao phủ cả Canada, Venezuela, Greenland.