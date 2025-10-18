Phản ứng của Tổng thống Mỹ, Ukraine về dự án “Đường hầm Putin - Trump”

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bữa trưa ở Nhà Trắng hôm 17/10 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông cho rằng ý tưởng về một đường hầm xuyên biển nối Nga và Mỹ là "thú vị".

Sau đó, ông Trump đã hỏi ông Zelensky về phản ứng của nhà lãnh đạo Ukraine. Ông Zelensky trả lời rằng ông "không hài lòng" với ý tưởng này.

Trước đó, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống về hợp tác kinh tế với các quốc gia nước ngoài kiêm Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), nói rằng một đường hầm băng qua eo biển Bering, nối lãnh thổ Nga và vùng Alaska của Mỹ, có thể được xây dựng trong chưa đầy 8 năm với chi phí không vượt quá 8 tỷ USD.

Ông Dmitriev gọi đây là "đường hầm thống nhất Putin - Trump", có thể mở ra cơ hội khai thác tài nguyên thiên nhiên chung giữa hai nước.

“Hãy tưởng tượng việc kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và Á - Âu - Phi thông qua Đường hầm Putin - Trump, một tuyến dài khoảng 113km tượng trưng cho sự đoàn kết. Chi phí theo công nghệ truyền thống là hơn 65 tỷ USD, nhưng công nghệ của The Boring Company (công ty xây dựng đường hầm và thiết bị do tỷ phú Elon Musk sáng lập) có thể giảm xuống dưới 8 tỷ USD. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai!”, quan chức Nga viết trên mạng xã hội X.

Vị trí Nga và Alaska (Ảnh: ABC News).

Theo ông Dmitriev, đường hầm này, với tuyến đường sắt và luồng hàng hóa, sẽ mở ra cơ hội khai thác tài nguyên chung, đồng thời các dự án hợp tác Mỹ -Nga sẽ tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế giữa 2 nước.

“RDIF từng đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt Nga - Trung đầu tiên trong lịch sử. Giờ là lúc làm nhiều hơn thế, kết nối các châu lục lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ", ông Dmitriev cho biết thêm.

Hồi tháng 3, ông Dmitriev từng cho rằng Nga và Mỹ nên hợp tác để thám hiểm sao Hỏa, nhằm mục tiêu mang tới vinh quang cho nhân loại.

Đề xuất mới nhất của ông Dmitriev được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump hôm 16/10.

Hai nhà lãnh đạo từng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo ở Hungary trong 2 tuần tới. Các vấn đề về việc khép lại xung đột ở Ukraine, hợp tác kinh tế Nga - Mỹ sau chiến sự có thể là một phần trong chương trình nghị sự giữa các nhà lãnh đạo.

Alaska là bang thứ 49 của Mỹ, song vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này vốn thuộc về Nga và chỉ "đổi chủ" sau một thương vụ cách đây hơn 150 năm. Quyết định của Sa hoàng Alexander II bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD là một trong những thương vụ ngoại giao gây tranh luận nhiều nhất thế kỷ XIX.

Alaska giáp với Canada ở phía Đông, giáp Bắc Băng Dương ở phía Bắc, với Thái Bình Dương ở phía Tây và phía Nam, đối diện với đất liền Nga qua eo biển Bering. Alaska có diện tích 1,7 triệu km2 và là nơi chiếm gần một nửa lượng sông băng trên thế giới.

Alaska là vùng Bắc Cực duy nhất của Mỹ. Nga và Mỹ có những lợi ích chồng lấn ở đây, từ phát triển Tuyến đường Biển Bắc (một phần chạy qua eo biển Bering) đến khai thác trữ lượng dầu khí ngoài khơi. Các dự án hợp tác Bắc Cực có thể biến khu vực này thành một trong những nơi thịnh vượng nhất thế giới.