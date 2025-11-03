Phản ứng của Nga khi Mỹ triển khai lực lượng quân sự tới sát Venezuela

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình ở Venezuela", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 2/11, bình luận về bài viết trên báo Washington Post rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi yêu cầu tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về việc cung cấp tên lửa, radar và máy bay trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép với Venezuela.

Ông Peskov cho biết Nga đang duy trì liên lạc với Venezuela.

"Trong trường hợp này, chúng tôi thực sự đang liên lạc với những người bạn của mình ở Venezuela. Chúng tôi có nhiều nghĩa vụ thỏa thuận khác nhau", ông Peskov nói thêm.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga quan tâm đến việc đảm bảo tình hình giữa Venezuela và Mỹ được duy trì trong hòa bình.

"Chúng tôi muốn mọi thứ được duy trì trong hòa bình, và chúng tôi không muốn bất kỳ xung đột mới nào phát sinh trong khu vực. Thế giới đã đầy rẫy xung đột. Chúng tôi không cần thêm xung đột nữa", ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/11 tuyên bố Moscow lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực quân sự tại khu vực Caribe với lý do đối phó với nạn buôn bán ma túy.

Trước đó, vào ngày 21/10, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã phê chuẩn Hiệp ước Đối tác và Hợp tác Chiến lược giữa Nga và Venezuela. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov, việc phê chuẩn hiệp ước này rất quan trọng trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ chưa từng có, bao gồm cả sức ép quân sự trực tiếp, lên Venezuela.

Truyền thông Mỹ trích dẫn dữ liệu từ Lầu Năm Góc cho biết, tính đến ngày 31/10, 10.000 quân nhân Mỹ và 6.000 thủy thủ được triển khai đến vùng Caribe gần Venezuela.

Số lượng triển khai được thống kê dựa trên các tàu mà Lầu Năm Góc đã công bố hoặc xác nhận.

Ngoài ra, các máy bay chiến đấu F-35 cũng đang đồn trú tại một căn cứ của Mỹ ở Puerto Rico.

Hiện tại, 8 tàu ​​chiến của Hải quân Mỹ và một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được triển khai đến khu vực Caribe. Theo truyền thông Mỹ, đợt triển khai này dự kiến ​​sẽ được mở rộng vào tuần tới với sự xuất hiện của tàu sân bay USS Gerald R. Ford.

Vào ngày 31/10, Newsweek đưa tin tàu chiến USS Iwo Jima và các tàu hộ tống đã được phát hiện cách đảo La Orchila của Venezuela khoảng 200km, nằm trong tầm bắn của các hoạt động quân sự tiềm tàng.

Trong tháng 9 và tháng 10, Mỹ đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công để phá hủy các tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela, với cáo buộc các phương tiện này chở ma túy. Các kênh truyền thông đưa tin Washington đang xem xét các cuộc tấn công nhằm vào các đối tượng bị nghi buôn bán ma túy khi các đối tượng này xâm nhập vào Venezuela.

Trang tin Miami Herald dẫn nguồn tin thân cận cho biết Mỹ có thể tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Venezuela trong những ngày tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này.

Ngày 19/8, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng sử dụng "mọi yếu tố sức mạnh của Mỹ" để đối phó với nạn buôn bán ma túy, bao gồm khả năng tiến hành hoạt động quân sự ở Venezuela. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin rằng Washington đang triển khai hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến vùng biển ngoài khơi Mỹ Latinh và Caribe để chống lại các băng đảng ma túy.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã xác nhận việc cho phép tình báo Mỹ thực hiện các hoạt động bí mật trong khu vực.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bác bỏ các cáo buộc của Mỹ liên quan tới hoạt động của các băng đảng ma túy, cáo buộc Washington "khơi mào một cuộc chiến tranh mới" trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở khu vực gần Venezuela.