Tổng thống Trump tính rút bớt quân khỏi loạt nước NATO

Lực lượng lính dù Mỹ tại căn cứ không quân Ramstein, Đức (Ảnh: U.S Air National Guard).

Trao đổi với các phóng viên ngày 30/4, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân Mỹ khỏi Italy và Tây Ban Nha, hai quốc gia từng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran hay không, Tổng thống Donald Trump nói: “Có lẽ sẽ làm vậy”.

“Tại sao tôi lại không nên làm vậy? Italy không giúp ích gì cho chúng ta cả, còn Tây Ban Nha thì tệ hại, hoàn toàn tệ hại”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ tại Đức.

"Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân số tại Đức, và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn sắp tới", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/4.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran “làm cho bẽ mặt”. Ông Merz cũng cho rằng châu Âu đang “phải gánh chịu” hậu quả của việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Đáp lại, Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Merz vì suy nghĩ rằng “việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chẳng sao”. Theo ông Trump, ông Merz “không hiểu mình đang nói gì”.

Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu leo thang khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích các nước đồng minh vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố ông “hoàn toàn không nghi ngờ” việc cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO vì các đồng minh châu Âu đã không tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran và không giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, một huyết mạch kinh tế quan trọng.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi ông Trump liên tục lên án các đồng minh NATO vì từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự của ông chống lại Iran. Các nước châu Âu được cho là đã soạn thảo một kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz hậu xung đột, mà không có Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 17/4 đã yêu cầu một liên minh NATO "vô dụng" hãy tránh xa eo biển Hormuz, sau khi Anh và Pháp thông báo sẽ hợp tác để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này "ngay khi điều kiện cho phép".

Tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc NATO "vô dụng khi cần đến" và gọi liên minh này là "hổ giấy".

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), Mỹ có hơn 68.000 quân nhân tại ngũ ở châu Âu. Đức là quốc gia có lực lượng lớn nhất, với hơn 35.000 binh sĩ vào năm 2024, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội. Truyền thông Đức đưa ra con số cao hơn, khoảng 50.000 binh sĩ.