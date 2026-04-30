Mỹ tính cắt giảm binh sĩ tại Đức sau cảnh báo rút khỏi NATO

Các binh sĩ lên máy bay vận tải C-17 tại Fort Bragg, Bắc Carolina, Mỹ để triển khai đến Đông Âu năm 2022 (Ảnh: Reuters).

"Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân số tại Đức, và sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn sắp tới", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/4.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan tới phát ngôn về Iran.

Trước đó, Thủ tướng Merz cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran “làm cho bẽ mặt”.

Ông Merz cho rằng nhóm đàm phán của Tổng thống Trump đang bị Iran vượt mặt.

“Rõ ràng người Iran rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn, rất giỏi trong việc không đàm phán, để người Mỹ đến Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả gì”, Thủ tướng Đức cho biết.

Ông Merz cũng cho rằng châu Âu đang “phải gánh chịu” hậu quả của việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên sau đó, Thủ tướng Đức cho biết mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ vẫn "tốt đẹp".

Đáp lại, Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Merz vì suy nghĩ rằng “việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chẳng sao”. Theo ông Trump, ông Merz “không hiểu mình đang nói gì”.

Tổng thống Trump gần đây tuyên bố ông “hoàn toàn không nghi ngờ” việc cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO vì các đồng minh châu Âu đã không tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran và không giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, một huyết mạch kinh tế quan trọng.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi ông Trump liên tục lên án các đồng minh NATO vì từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự của ông chống lại Iran. Các nước châu Âu được cho là đã soạn thảo một kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz hậu xung đột, mà không có Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 17/4 đã yêu cầu một liên minh NATO "vô dụng" hãy tránh xa eo biển Hormuz, sau khi Anh và Pháp thông báo sẽ hợp tác để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này "ngay khi điều kiện cho phép".

Tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc NATO "vô dụng khi cần đến" và gọi đây là một "con hổ giấy".

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), Mỹ có hơn 68.000 quân nhân tại ngũ ở châu Âu. Đức là quốc gia có lực lượng lớn nhất, với hơn 35.000 binh sĩ vào năm 2024, theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội. Truyền thông Đức đưa ra con số cao hơn, khoảng 50.000 binh sĩ.

Theo thông tin do Đức công bố, căn cứ không quân Ramstein là nơi đặt trụ sở của Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu, bao gồm đơn vị thực hiện “các hoạt động vận tải hàng không, thả dù và sơ tán y tế bằng đường hàng không” và cũng là một cơ sở quân sự của NATO.