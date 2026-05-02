Mỹ bất ngờ rút 5.000 quân khỏi Đức

Các binh sĩ lên máy bay vận tải C-17 tại Fort Bragg, Bắc Carolina, Mỹ để triển khai đến Đông Âu năm 2022 (Ảnh: Reuters).

“Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo hôm 1/5.

“Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình lực lượng của Bộ Chiến tranh tại châu Âu, nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường. Chúng tôi dự kiến ​​việc rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới”, người phát ngôn cho biết thêm.

Sau quyết định được đưa ra nhanh chóng trên, Mỹ vẫn còn hơn 30.000 binh sĩ tại Đức. Tính đến tháng 12/2025, có 36.436 quân nhân Mỹ đang đóng quân thường trực ở Đức, theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC).

Tổng thống Donald Trump trước đó đã thông báo rằng Mỹ đang “nghiên cứu và xem xét” việc rút quân khỏi Đức sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Thủ tướng Merz cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran “làm cho bẽ mặt”.

Ông Merz cho rằng nhóm đàm phán của Tổng thống Trump đang bị Iran vượt mặt.

“Rõ ràng người Iran rất giỏi đàm phán, hay đúng hơn, rất giỏi trong việc không đàm phán, để người Mỹ đến Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả gì”, Thủ tướng Đức cho biết.

Ông Merz cũng cho rằng châu Âu đang “phải gánh chịu” hậu quả của việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên sau đó, Thủ tướng Đức cho biết mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ vẫn "tốt đẹp".

Đáp lại, Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Merz vì suy nghĩ rằng “việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng không sao”. Theo ông Trump, ông Merz “không hiểu mình đang nói gì”.

Ngày 30/4, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc rút quân Mỹ khỏi Italy và Tây Ban Nha, hai quốc gia từng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran hay không, Tổng thống Trump nói: “Có lẽ sẽ làm vậy”.

“Tại sao tôi lại không nên làm vậy? Italy không giúp ích gì cho chúng ta cả, còn Tây Ban Nha thì tệ hại, hoàn toàn tệ hại”, ông Trump nói thêm.

Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu leo thang khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích các nước đồng minh vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố ông “hoàn toàn không nghi ngờ” việc cân nhắc rút Mỹ khỏi NATO vì các đồng minh châu Âu đã không tham gia vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran và không giúp bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, một huyết mạch kinh tế quan trọng.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã làm rạn nứt mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi ông Trump liên tục lên án các đồng minh NATO vì từ chối ủng hộ các hoạt động quân sự của ông chống lại Iran. Các nước châu Âu được cho là đã soạn thảo một kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz hậu xung đột, mà không có Mỹ.

Tổng thống Trump hôm 17/4 đã yêu cầu một liên minh NATO "vô dụng" tránh xa eo biển Hormuz, sau khi Anh và Pháp thông báo sẽ hợp tác để bảo vệ tuyến vận tải chiến lược này "ngay khi điều kiện cho phép".

Tổng thống Trump một lần nữa cáo buộc NATO "vô dụng khi cần đến" và gọi liên minh này là "hổ giấy".

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), Mỹ có hơn 68.000 quân nhân tại ngũ ở châu Âu. Đức là quốc gia có lực lượng lớn nhất.