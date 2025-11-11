Nổ bom bên ngoài tòa án Pakistan, ít nhất 12 người chết

Hiện trường vụ nổ (Ảnh: AFP).

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ bom xảy ra tại bãi đỗ xe của khu phức hợp tư pháp đông đúc của thành phố Islamabad, trong một quận có nhiều các cơ quan chính phủ cấp cao vào đầu giờ chiều 11/11.

Giới chức y tế Pakistan cho hay, vụ nổ khiến ít nhất 12 người chết và 20 người bị thương.

Vụ việc đang được điều tra với giả thuyết một vụ đánh bom liều chết. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng một nguồn tin an ninh nói rằng vụ việc thực hiện bởi các tay súng có liên hệ với Taliban.

Islamabad yêu cầu mức độ an ninh cao để ra vào thành phố, với các khu vực an ninh đặc thù rải rác khắp thủ đô.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif viết trên X rằng Pakistan đang ở trong “tình trạng chiến tranh” và vụ tấn công này nên được xem như “lời cảnh tỉnh” liên quan đến các cuộc đàm phán với nước láng giềng Afghanistan.

Các cuộc đụng độ giữa quân đội Pakistan và Afghanistan vào tháng 10 đã chứng kiến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất giữa 2 nước trong nhiều năm. Nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn đã sụp đổ khi các cuộc hòa đàm thất bại ở Istanbul vào tuần trước.