Ông Yoon Suk-yeol rời dinh tổng thống, trở lại cuộc sống thường dân

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫy tay chào người ủng hộ trước dinh tổng thống ở trung tâm Seoul hôm 11/4 (Ảnh: Yonhap).

"Hôm nay, tôi sẽ rời khỏi dinh tổng thống. Tôi thực sự biết ơn vì mọi thứ", cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gửi thông điệp bằng văn bản hôm 11/4.

Cựu tổng thống đã nhắc lại các cuộc gặp gỡ của ông với các nhà lãnh đạo thế giới tại dinh tổng thống như một phần trong hoạt động ngoại giao thượng đỉnh, đồng thời cảm ơn những người đã tham gia các cuộc biểu tình trong suốt mùa đông để ủng hộ ông.

"Bây giờ, tôi sẽ trở lại cuộc sống như một người dân bình thường, đồng thời tìm kiếm một con đường mới để phụng sự đất nước và người dân của chúng ta", ông Yoon chia sẻ.

Ông Yoon đã giơ cao nắm tay khi bước qua cổng trước của dinh tổng thống ở trung tâm Seoul, nơi đám đông ủng hộ đã tập trung để chào tạm biệt ông.

Ông Yoon bắt tay và ôm những người ủng hộ khi họ hô vang tên ông. Một số người thậm chí còn rơi nước mắt.

Sau đó, ông khởi hành bằng đoàn xe hộ tống đến khu chung cư Acrovista, nằm ở phía nam thủ đô, và đến đó trong vòng 21 phút. Ông đi cùng vợ, bà Kim Keon Hee, và hơn 10 con chó, mèo của họ.

Trước khi ông rời đi, cả những người ủng hộ và phản đối đều tụ tập gần dinh tổng thống để tổ chức các cuộc biểu tình.

Những người phản đối ông kêu gọi bắt giữ ông Yoon vì tội nổi loạn, trong khi những người ủng hộ giơ cao các biểu ngữ có thông điệp như "Yoon Again" (Ông Yoon quay trở lại).

Đám đông tập trung khi ông Yoon Suk-yeol rời khỏi dinh tổng thống (Ảnh: Reuters).

Cơ quan An ninh Tổng thống được cho là đã hoàn tất việc thành lập một đội an ninh gồm khoảng 40 nhân viên cho cựu Tổng thống Yoon. Ông đủ điều kiện được bảo vệ an ninh trong tối đa 10 năm.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 4/4 đã mở phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, người đã bị quốc hội luận tội liên quan đến việc ban bố thiết quân luật cuối năm ngoái.

Thẩm phán Tòa án Hiến pháp khẳng định việc ông Yoon ban bố thiết quân luật không tuân thủ các yêu cầu pháp lý, đồng thời nêu rõ việc người đứng đầu chính phủ cử quân đội đột kích trụ sở quốc hội để ngăn đảo ngược lệnh thiết quân luật là vi phạm luật.

Tòa án Hiến pháp nhất trí với quyết định của quốc hội luận tội ông Yoon và phán quyết phế truất ông.

Ông Yoon đã bị quốc hội do phe đối lập kiểm soát luận tội vào giữa tháng 12 năm ngoái với cáo buộc vi hiến khi ban bố thiết quân luật, triển khai quân đội đến quốc hội ngăn các nhà lập pháp bỏ phiếu vô hiệu hóa sắc lệnh, và ra lệnh bắt giữ các chính trị gia.

Ông Yoon bị bắt giữ hồi tháng 1 với cáo buộc nổi loạn sau khi ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc bị bắt giữ.

Ông được trả tự do vào đầu tháng trước, sau khi thẩm phán ra phán quyết hủy lệnh giam giữ ông.