Ông Trump tuyên bố không tranh luận lần hai với bà Harris

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP, Reuters).

"Sẽ không có cuộc tranh luận thứ 3", ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/9. Trước đó, ông đã có hai cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris.

"Khi một võ sĩ quyền Anh thua một trận đấu, những lời đầu tiên thốt ra từ miệng anh ta là "Tôi muốn một trận tái đấu"", ông Trump viết trong bài đăng, giải thích về quyết định của mình và khẳng định các cuộc thăm dò cho thấy ông đã thắng.

Sau đó, tại một sự kiện vận động tranh cử ở Tucson, Arizona, ông Trump nói: "Vì chúng ta đã có hai cuộc tranh luận và đều thành công, nên sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba. Dù sao cũng quá muộn rồi, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu rồi".

Các cuộc thăm dò ban đầu của Reuters, YouGov và CNN cho thấy phần lớn cử tri nghĩ rằng Phó Tổng thống Kamala Harris đã vượt trội hơn cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận. Hầu hết các nhà bình luận và quan sát đều đồng ý rằng bà Harris đã chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này, khi phó tổng thống đẩy ông Trump vào thế phòng thủ.

Ngay sau bài đăng của ông Trump, bà Harris đã phát biểu trước đám đông tại một cuộc mít tinh ở Bắc Carolina, nơi bà cho biết bà sẵn sàng tham gia một cuộc tranh luận khác. "Tôi tin rằng chúng ta nợ cử tri một cuộc tranh luận khác", bà nói.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã kêu gọi một cuộc tranh luận khác sau khi hai ứng viên tổng thống đối đầu tại cuộc tranh luận do ABC tổ chức ở Philadelphia hôm 10/9.

Tuy nhiên, ông Trump đã chấm dứt suy đoán về việc liệu một cuộc tranh luận khác có diễn ra hay không. Ông nói rằng bà Harris "nên tập trung vào những gì mà bà nên làm trong 4 năm qua".

Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết họ không coi tuyên bố của ông Trump rằng sẽ không có cuộc tranh luận tổng thống nào khác là đúng sự thật.

"Ông ấy thay đổi lập trường của mình mỗi ngày. Tôi đoán sẽ có một cuộc tranh luận khác", một cố vấn cấp cao của bà Harris cho biết.

Chia sẻ với Fox vào sáng 11/9, ông Trump chỉ trích cuộc tranh luận với bà Harris là "hoàn toàn gian lận" và gọi ABC, kênh tổ chức cuộc tranh luận, là "tổ chức tin tức không trung thực nhất". Ông Trump liên tục bị những người điều phối cuộc tranh luận ngắt lời và xác minh thông tin trong suốt cuộc tranh luận.

"Tôi nghĩ những người điều hành rất không công bằng, về cơ bản đó là một cuộc đấu 3 chọi 1", ông Trump chỉ trích.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump Brian Hughes cáo buộc những người điều phối chỉ phản bác ý kiến của ông Trump và cố tình chi phối kết quả tranh luận. Trong khi đó, một cố vấn của ông Trump cho rằng, bà Harris được giảm bớt câu hỏi về lạm phát và nền kinh tế.

Mặc dù vậy, ông Trump và đội ngũ của ông vẫn coi đây là một cuộc tranh luận thành công.

Ông Trump ban đầu đề nghị bà Harris đồng ý tham gia 3 cuộc tranh luận: một cuộc do Fox News tổ chức vào ngày 4/9, một cuộc do ABC News tổ chức vào ngày 10/9 và cuộc thứ ba do NBC News tổ chức vào ngày chưa xác nhận.