Ông Trump tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Ukraine

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 18/3, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đàm phán là cách duy nhất để "ngăn chặn đổ máu ở châu Âu".

"Chúng ta phải tập hợp cả hai người (Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky), và tôi sẽ nói "các ông phải hoàn thành việc này, các ông sẽ hoàn thành". Tôi sẽ tập hợp họ lại để đạt được một thỏa thuận và tôi sẽ hoàn thành điều đó", ông Trump tuyên bố.

Cựu tổng thống Mỹ khẳng định ông biết rõ cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, đồng thời biết chính xác những gì cần nói với họ để đảm bảo rằng một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết.

Ông Trump ví cuộc xung đột Nga - Ukraine giống như một "trận đấu cờ vua hoặc một ván bài poker" mà ông biết chơi. Ông cáo buộc Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã không ngăn chặn được cuộc xung đột ngay từ đầu, nói rằng ông Biden "không phải là một người biết chơi cờ" và rằng ông đã sai khi đổ toàn bộ trách nhiệm về cuộc xung đột lên Tổng thống Putin.

"Đáng lẽ cuộc xung đột không nên bắt đầu… Tôi từng thảo luận về vấn đề Ukraine với ông Putin… đó là vấn đề ông ấy rất quan tâm, ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó (bắt đầu xung đột) khi tôi (tại nhiệm)", ông Trump tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, kêu gọi đàm phán hòa bình để ngăn chặn xung đột Ukraine.

Vào tháng 5 năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố nếu quay lại nắm quyền, ông có thể kết thúc cuộc chiến Ukraine trong một ngày. Khi được hỏi ông sẽ làm thế nào, cựu tổng thống Mỹ nói rằng cả Tổng thống Zelensky và Putin đều "có điểm yếu và điểm mạnh", và ông có thể sử dụng điều đó để giải quyết xung đột.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky nói rằng những bình luận của ông Trump chỉ đơn giản là một phần trong "thông điệp chính trị" của ông.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng cả Kiev và phương Tây đều khẳng định các cuộc đàm phán chỉ có thể được tiến hành theo các điều kiện của Tổng thống Zelensky. Các điều kiện này bao gồm việc rút lực lượng Nga khỏi Ukraine, trả lại tất cả vùng lãnh thổ trước đây của Ukraine mà Nga đang kiểm soát và mở một tòa án quốc tế xét xử sự lãnh đạo của Nga. Moscow coi những yêu cầu này là không thực tế.

Thụy Sĩ gần đây đã đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình trong năm nay nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức hội nghị chưa được ấn định và Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Nga sẽ không được mời vào bàn đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 29/3 cảnh báo sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và tìm cách thuyết phục các đồng minh rằng Mỹ cam kết với Kiev.

"Hiện nay, sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ đang gặp nguy hiểm. Hôm nay tôi rời khỏi đây với quyết tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ. Đó là vấn đề sống còn và chủ quyền đối với Ukraine cũng như vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ", ông Austin nói sau khi chủ trì cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết việc thiếu viện trợ hiện đã ảnh hưởng đến tình hình thực địa ở Ukraine và các lực lượng Ukraine đang phải triển khai hoạt động với các nguồn lực khan hiếm.