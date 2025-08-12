Ông Trump lên tiếng về cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự cuộc hội đàm của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15/ 8 tại Alaska.

Khi được hỏi liệu ông Zelensky có tham dự cuộc hội đàm ở Alaska hay không, ông Trump trả lời: "Ông ấy không tham gia".

“Ông ấy đã tham dự rất nhiều cuộc họp, ông ấy đã ở đó 3 năm rưỡi nhưng vẫn không có gì xảy ra”, ông Trump nói thêm.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết, ông tin tưởng rằng trong "hai phút đầu tiên" của cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông sẽ biết chắc chắn "liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không".

Ông Trump cũng thừa nhận cuộc gặp tiếp theo sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có thể là cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, hoặc một cuộc gặp 3 bên với sự tham gia của nhà lãnh đạo Mỹ.

"Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa ông Zelensky và ông Putin - hoặc ông Zelensky, ông Putin và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần", ông Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm ông "muốn sắp xếp một cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo".

Tổng thống Trump tuyên bố cuối cùng ông sẽ đưa cả hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine vào phòng họp và “vấn đề sẽ được giải quyết".

Ông Trump một lần nữa khẳng định việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy hòa bình sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Putin ở Alaska.

"Họ (Nga) đã kiểm soát một số vùng lãnh thổ rất quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành lại một phần lãnh thổ đó cho Ukraine", ông Trump nói, ngụ ý rằng một số khu vực có thể vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong một thỏa thuận trong tương lai.

Ông Trump bày tỏ sự thất vọng trước việc ông Zelensky khăng khăng cho rằng bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào đều phải được sự chấp thuận của hiến pháp Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 8/8 nói rằng, một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moscow và Kiev có thể sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ".

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga ngày 10/8 tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận nhượng bộ Nga, đồng thời cho rằng mỗi sự nhượng bộ đều dẫn đến nguy cơ xung đột gia tăng.

Tổng thống Zelensky ngày 9/8 cũng bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ, đề cập tới các khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Ông Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách đổi lệnh ngừng bắn lấy việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập.

Hãng tin Bloomberg ngày 8/8 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, các quan chức Mỹ và Nga đang thảo luận về một thỏa thuận lãnh thổ, nhằm mục đích chấm dứt xung đột và đặt nền móng cho một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới một giải pháp hòa bình cuối cùng.

Năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Trước đó, năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Trong các tuyên bố gần đây, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo an ninh lâu dài của mình và sẽ không rút lui khỏi những vùng lãnh thổ mà Moscow đã giành được trong cuộc xung đột với Kiev.

Các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.