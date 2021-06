Ông Trump đóng vĩnh viễn blog mới ra mắt một tháng

Dân trí Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đóng vĩnh viễn một trang dạng blog cá nhân được lập ra cách đây khoảng một tháng sau khi bị các mạng xã hội "cấm cửa".

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Guardian dẫn lời ông Jason Miller, trợ lý cấp cao của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 2/6 xác nhận cựu chủ nhân Nhà Trắng đóng vĩnh viễn nền tảng xã hội mới dạng blog cá nhân có tên "Từ bàn làm việc của Donald J. Trump" ("From the Desk of Donald J. Trump") chỉ vài tuần sử dụng.

"Nó sẽ không trở lại. Trang blog chỉ là phần bổ trợ cho những nỗ lực tổng thể mà chúng tôi đã và đang thực hiện", ông Miller cho biết.

Đó là nền tảng cho phép cựu chủ nhân Nhà Trắng đăng tải các thông điệp, hình ảnh, video. Người ủng hộ ông Trump có thể chia sẻ các nội dung từ trang web này lên các mạng xã hội như Facebook và Twitter, nhưng không thể bình luận hoặc tương tác với các thông điệp của ông Trump trên nền tảng mới.

Ông Miller không nêu rõ lý do vì sao ông Trump bất ngờ quyết định đóng nền tảng này, đó là quyết định của chính ông hay do sức ép từ một bên nào khác. Khi một người ủng hộ hỏi liệu ông Trump có ý định sử dụng một nền tảng xã hội khác hay không, ông Miller đáp lại: "Đúng thế, hãy chờ xem".

Sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1, chỉ hai tuần trước khi ông Trump mãn nhiệm, nhiều nền tảng xã hội, trong đó có Twitter, Google, đã khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của ông do lo ngại những bình luận "kích động bạo lực". Mạng xã hội vốn là công cụ truyền tải thông điệp hữu hiệu của ông Trump do vậy ông đã tìm kiếm mạng xã hội có thể thay thế.

Minh Phương

Theo Guardian