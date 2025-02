Ông Trump dịu giọng trước khi ký thỏa thuận với ông Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp rất tốt vào sáng mai. Chúng tôi sẽ thực sự hòa hợp", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/2 nói về cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến diễn ra vào ngày 28/2 tại Nhà Trắng.

"Tôi rất tôn trọng ông ấy", ông Trump nói về ông Zelensky tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ông Trump dường như đã rút lại lời chỉ trích gay gắt gần đây của ông với ông Zelensky, khi gọi nhà lãnh đạo Ukraine là "nhà độc tài không qua bầu cử". Ông Trump cũng cho rằng Ukraine cần một cuộc bầu cử mới.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, song do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật thời chiến nên kế hoạch bầu cử bị hoãn lại.

Vào ngày 27/2, khi được một phóng viên hỏi liệu ông có còn tin Tổng thống Zelensky là một nhà độc tài không, ông Trump trả lời: "Tôi từng nói thế sao? Tôi không thể tin là mình đã nói thế. Câu hỏi tiếp theo".

"Chúng tôi muốn làm việc với ông ấy, Tổng thống Zelensky, và chúng tôi sẽ làm việc với ông ấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy và tôi thực sự có mối quan hệ rất tốt. Có lẽ hơi căng thẳng một chút", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Tuần trước, một cuộc "khẩu chiến" đã nổ ra giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine khi ông Trump chỉ trích gay gắt ông Zelensky.

Ông Trump cho rằng ông Zelensky làm việc một cách "tồi tệ" và ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm vì để nổ ra cuộc chiến với Nga. Thậm chí, ông Trump còn cho rằng việc ông Zelensky tham gia các cuộc họp về đàm phán hòa bình không quá quan trọng, vì nhà lãnh đạo Ukraine "không có quân bài nào".

Sự dịu giọng bất ngờ của ông Trump diễn ra trước khi ông có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng để ký thỏa thuận về đất hiếm vào ngày 28/2.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về khai thác tài nguyên khoáng sản ở Ukraine và thỏa thuận này có thể lên tới 1.000 tỷ USD, liên quan tới đất hiếm và những thứ khác.

Theo dự thảo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập một "quỹ đầu tư tái thiết" do chính phủ Mỹ và Ukraine cùng quản lý. Bản dự thảo thỏa thuận khoáng sản không nêu rõ bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào, nhưng có nêu rằng Mỹ "ủng hộ những nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được sự đảm bảo an ninh cần thiết để thiết lập hòa bình lâu dài".

Tổng thống Trump tuyên bố ông đang "cố gắng lấy lại tiền" của người Mỹ, ám chỉ đến khoản viện trợ được cung cấp cho Ukraine dưới thời chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden.

Mỹ ban đầu yêu cầu một phần đất hiếm và các khoáng sản khác trị giá 500 tỷ USD của Ukraine để đổi lấy khoản viện trợ mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ ý tưởng này, nói rằng việc này sẽ đồng nghĩa với việc "bán" đất nước của ông.