Ông Trump chọn ai vào nội các mới: Elon Musk, Kennedy Jr, Trump Jr?

Cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty).

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, vẫn chưa tham gia vào các cuộc thảo luận chính thức liên quan đến nội các mới. Tuy nhiên, sau các chuyến đi của ông Trump, các lần xuất hiện trên truyền hình và các cuộc mít tinh, đã có những suy đoán xoay quanh một số nhân vật có thể được lựa chọn vào chính quyền mới của ông.

Elon Musk

Elon Musk, người đã trở thành một "cổ động viên" chính thức cho ông Trump và nắm giữ hàng tỷ USD trong các hợp đồng liên bang, được cho là đã tìm kiếm một vị trí trong chính quyền Trump thứ hai. Ông Trump nói rằng ông muốn tỷ phú công nghệ này có một số vai trò trong chính quyền của mình. Người giàu nhất thế giới đã đề xuất thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Robert F Kennedy Jr

Robert F Kennedy Jr, cháu trai cố Tổng thống John F. Kennedy, người có chiến dịch tranh cử tổng thống độc lập và đã có lúc đạt tới 10% số phiếu bầu, tin tưởng mạnh mẽ rằng ông có cơ hội đảm nhiệm một vai trò trong nội các của ông Trump sau khi ông ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa. Mặc dù các thành viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã loại trừ khả năng ông Kennedy sẽ nhận được một công việc tại Bộ Y tế, nhưng ông Trump nói rằng ông sẽ để Robert F Kennedy Jr "làm những gì ông muốn" với nỗ lực chăm sóc sức khỏe của phụ nữ.

Donald Trump Jr

Mặc dù không còn nổi bật trên con đường vận động tranh cử của ông Trump như trong cuộc bầu cử trước, nhưng trong cuộc bầu cử năm nay, con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr, vẫn tích cực hoạt động hậu trường và ủng hộ người bạn JD Vance của mình trở thành liên danh tranh cử, ứng viên phó tổng thống của ông Trump. Donald Trump Jr được dự đoán có thể sẽ giữ vai trò nhất định trong nội các mới của ông Trump.

Mike Pompeo

Mike Pompeo, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và ngoại trưởng Mỹ, đồng minh trung thành của ông Trump, đã chọn không thách thức ông chủ cũ của mình để giành đề cử của đảng Cộng hòa. Người ủng hộ trung thành của Israel và là "đối thủ" không đội trời chung của Iran được coi là ứng cử viên chủ chốt cho vai trò hàng đầu trong chính quyền mới của ông Trump, có thể là bộ trưởng quốc phòng hoặc ngoại trưởng.

Richard Grenell

Richard Grenell, một trong những cố vấn chính sách đối ngoại thân cận nhất của ông Trump, có thể đang chạy đua cho vị trí ngoại trưởng hoặc các chức vụ an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại hàng đầu khác. Là cựu đại sứ Mỹ tại Đức và là người ủng hộ mạnh mẽ khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump trên trường quốc tế trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã ủng hộ việc thành lập một khu tự trị ở miền Đông Ukraine để chấm dứt chiến tranh ở đó, một lập trường mà Kiev không chấp nhận.

Tom Cotton

Thượng nghị sĩ Cộng hòa cực hữu từ Arkansas đã nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho vị trí liên danh tranh cử của ông Trump trong những tuần cuối cùng của quá trình lựa chọn ứng viên phó tổng thống. Trong một bài xã luận nổi tiếng vào năm 2020 trên báo New York Times có tiêu đề Send In the Troops, Tom Cotton đã ví các cuộc biểu tình nhằm hưởng ứng phong trào Black Lives Matter (Quyền sống của người da màu) như một cuộc nổi loạn và thúc giục chính phủ triển khai quân đội Mỹ chống lại những người biểu tình bằng cách viện dẫn Đạo luật nổi loạn. Ông Cotton được các nhà tài trợ của ông Trump rất yêu mến và cũng được coi là ứng cử viên cho chức bộ trưởng quốc phòng.

Ben Carson

Ông Ben Carson, bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã nghỉ hưu và cựu bộ trưởng nhà ở và phát triển đô thị Mỹ, đã thúc đẩy lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, một lập trường trái ngược với hầu hết người Mỹ và thậm chí cả chính ông Trump. Ông Carson có thể được ông Trump đề cử làm bộ trưởng nhà ở và phát triển đô thị.

Scott Bessent

Một cố vấn kinh tế quan trọng của ông Trump và là đồng minh của ứng viên phó tổng thống JD Vance, Scott Bessent, giám đốc quỹ đầu cơ vĩ mô Key Square, được coi là một ứng cử viên tiềm năng cho nội các của ông Trump. Nhà đầu tư Phố Wall và là người gây quỹ nổi tiếng của ông Trump đã ca ngợi việc ông Trump sử dụng thuế quan như một công cụ đàm phán.

Michael Waltz

Cựu lính mũ nồi xanh của quân đội Mỹ, hiện là nghị sĩ của bang Florida, Michael Waltz đã củng cố danh tiếng của mình như một người ủng hộ hàng đầu cho lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trong Hạ viện. Ông đóng vai trò dẫn đầu trong việc bảo trợ cho đạo luật nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào khoáng sản có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ông Waltz được biết đến là có tình bạn vững chắc với ông Trump và cũng đã lên tiếng ủng hộ việc Mỹ hỗ trợ Ukraine, đồng thời thúc đẩy việc giám sát chặt chẽ hơn các quỹ của người nộp thuế Mỹ được phân bổ để hỗ trợ các nỗ lực quốc phòng của Kiev. Ông đã được các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin là ứng cử viên cho chức bộ trưởng quốc phòng hoặc ngoại trưởng.

Robert Lighthizer

Robert Lighthizer là quan chức thương mại cấp cao nhất của ông Donald Trump. Ông là người tin tưởng vững chắc vào thuế quan và là một trong những nhân vật hàng đầu trong cuộc chiến thương mại của ông Trump với Trung Quốc. Được ông Trump mô tả là "đại diện thương mại vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ", ông Lighthizer gần như chắc chắn sẽ trở lại nội các mới. Mặc dù Scott Bessent và nhà quản lý quỹ đầu cơ, tỷ phú John Paulson có thể có cơ hội tốt hơn để trở thành bộ trưởng tài chính, ông Lighthizer có thể đảm nhiệm lại vai trò cũ của mình là đại diện thương mại Mỹ hoặc trở thành bộ trưởng thương mại mới.

Brooke Rollins

Là cựu cố vấn chính sách tại Nhà Trắng, bà Brooke Rollins có mối quan hệ cá nhân gần gũi với ông Trump. Được nhiều người coi là một trong những cố vấn ôn hòa của ông Trump, bà Rollins đã ủng hộ các cải cách tư pháp hình sự trong nhiệm kỳ đầu tiên của cựu tổng thống, giảm án tù cho một số tội danh tương đối nhỏ và được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức chánh văn phòng.

Susie Wiles

Một trong hai người đồng quản lý chiến dịch của ông Trump, Susie Wiles, có thể đang cạnh tranh với bà Brooke Rollins cho vị trí chánh văn phòng. Mặc dù quan điểm chính trị của bà vẫn còn mơ hồ, bà được coi là đã dẫn dắt một cuộc tranh cử tổng thống thành công.

Stephen Miller

Stephen Miller là cố vấn chính sách cấp cao vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và là "kiến trúc sư trưởng" của lệnh cấm đi lại đối với người Hồi giáo. Ông Miller dự kiến sẽ trở lại Nhà Trắng cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, khi ông Trump tuyên bố sẽ tiến hành cuộc trục xuất quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ.