Ông Putin: Phương Tây quá xem nhẹ "lằn ranh đỏ" của Nga

Dân trí Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, phương Tây đã quá coi nhẹ "lằn ranh đỏ" của Nga và Moscow cần những cam kết an ninh nghiêm túc hơn của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Điện Kremlin hồi tháng 9 từng nói rằng NATO sẽ vượt lằn ranh đỏ của Nga nếu mở rộng hạ tầng quân sự ở Ukraine. Nga cũng cáo buộc Ukraine và NATO có các hành động gây bất ổn ở khu vực, trong đó có Biển Đen.

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại được phát sóng trên truyền hình quốc gia ngày 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc, các máy bay ném bom chiến lược của phương Tây mang theo "các vũ khí rất nghiêm trọng" áp sát biên giới Nga.

"Chúng tôi liên tục nói lên những quan ngại về điều này, nói về những lằn ranh đỏ, nhưng chúng tôi thấy các đối tác (phương Tây) đang rất xem nhẹ những cảnh báo, những lằn ranh đỏ", Tổng thống Putin nói.

Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc NATO đã phá hủy toàn bộ cơ chế đối thoại, Ông nói với các quan chức Bộ Ngoại giao Nga rằng, Moscow cần có được những cam kết an ninh lâu dài từ phương Tây mặc dù điều này sẽ rất khó.

Trong bài phát biểu, ông Putin cũng mô tả mối quan hệ với Mỹ là "không hài lòng", song Nga vẫn để ngỏ đối thoại với Washington. Điện Kremlin nhiều lần đề cập đến khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo ở Geneva hồi tháng 6.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin và ông Biden có thể họp trực tuyến trước cuối năm nay. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thảo luận về an ninh mạng, về Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Belarus trong một cuộc điện đàm hồi đầu tuần. Moscow coi đây là sự chuẩn bị cho "liên hệ cấp cao" giữa tổng thống hai nước.

Vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, tình trạng này còn tồi tệ hơn trong vài tuần qua khi Ukraine và các nước NATO bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine.

Minh Phương

Theo Reuters