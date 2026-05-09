Ông Kim Jong-un và con gái thị sát chiến hạm, dùng bữa cùng thủy thủ đoàn

Ông Kim Jong-un và con gái chụp ảnh với thủy thủ đoàn (Ảnh: Yonhap).

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố hình ảnh về chuyến thăm ngày 7/5 của ông Kim cùng con gái khi thị sát khu trục hạm Choe Hyon. Hình ảnh do KCNA đăng tải đồng thời cho thấy ông dùng bữa cùng thủy thủ đoàn của con tàu trong chuyến thị sát.

Chuyến thị sát của ông Kim nhằm kiểm tra khả năng cơ động của con tàu và ra lệnh bàn giao nó cho hải quân đúng kế hoạch vào tháng tới.

Ông Kim và con gái dùng bữa cùng thủy thủ đoàn (Ảnh: Yonhap).

Ông đã lên tàu khu trục và kiểm tra trung tâm điều khiển tổng hợp, phòng điều khiển hệ thống vũ khí cùng các khu vực vận hành khác để đánh giá mức độ sẵn sàng của chiến hạm, theo KCNA.

Ông bày tỏ sự hài lòng trước “tiến triển thuận lợi” trong các cuộc thử nghiệm phục vụ việc đưa chiến hạm vào biên chế hoạt động và tái khẳng định kế hoạch bàn giao vào giữa tháng 6.

KCNA cũng cho biết, ông Kim nhấn mạnh các nhiệm vụ quan trọng liên quan tới việc xây dựng một căn cứ hải quân mới.

Ông Kim thị sát con tàu (Ảnh: KCNA).

Tháng trước, ông Kim cũng tới cảng phía tây Nampo để theo dõi các vụ thử tên lửa từ tàu Choe Hyon và được cho là đã ra lệnh đóng thêm 2 tàu cùng lớp.

Hồi tháng 4/2025, Triều Tiên đã công bố tàu khu trục đa năng Choe Hyon 5.000 tấn, như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân. Nước này tuyên bố tàu khu trục này được trang bị tên lửa hành trình chiến lược siêu âm, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các phương tiện tấn công khác.

Choe Hyon là tàu đầu tiên thuộc lớp khu trục hạm tấn công đa nhiệm thế hệ mới Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn của Triều Tiên.

Sau khi hạ thủy một tàu khu trục 5.000 tấn khác mang tên Kang Kon vào tháng 6/2025, ông Kim Jong-un đã ra lệnh đóng thêm tàu khu trục thứ 3 cùng lớp trước kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10 tới.