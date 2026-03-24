Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ vĩnh viễn tăng cường lực lượng hạt nhân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẽ vĩnh viễn tăng cường lực lượng hạt nhân khi ông trình bày các ưu tiên chính sách trong bài phát biểu trước Quốc hội, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 24/3.

Ông Kim nói rằng vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là không thể đảo ngược và việc mở rộng “răn đe hạt nhân tự vệ” là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, ổn định khu vực và phát triển kinh tế.

Ông bác bỏ quan điểm cho rằng có thể trao đổi việc giải trừ hạt nhân để lấy lợi ích kinh tế hoặc bảo đảm an ninh, cho rằng Triều Tiên đã chứng minh việc duy trì lực lượng hạt nhân đồng thời theo đuổi phát triển là lựa chọn chiến lược đúng đắn.

Ông nói trong bài phát biểu ngày 23/3 trước Hội nghị Nhân dân Tối cao, cơ quan lập pháp Triều Tiên, rằng vũ khí hạt nhân đã ngăn chặn chiến tranh và cho phép nhà nước tập trung nguồn lực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng và nâng cao mức sống.

Ông Kim cáo buộc Mỹ và các đồng minh làm mất ổn định khu vực bằng cách triển khai các tài sản hạt nhân chiến lược gần bán đảo Triều Tiên, nhưng cho biết Triều Tiên không còn coi mình là quốc gia bị đe dọa và sở hữu năng lực để răn đe các nước khác nếu cần thiết.

Ông Kim cũng đưa ra cảnh báo với Hàn Quốc, cho thấy lập trường ngày càng cứng rắn của Bình Nhưỡng đối với Seoul.

Bên cạnh chính sách an ninh, ông Kim cũng nêu các ưu tiên kinh tế, kêu gọi quan chức triển khai đầy đủ kế hoạch phát triển 5 năm, tập trung vào hiện đại hóa công nghiệp, tăng sản lượng điện và than, nâng sản lượng lương thực và mở rộng xây dựng nhà ở trên toàn quốc.

KCNA cho biết kỳ họp Quốc hội đã thông qua các sửa đổi hiến pháp và ban hành luật ủng hộ kế hoạch kinh tế 5 năm nhiệm kỳ tới.

Các nhà lập pháp cũng phê chuẩn ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó chi tiêu quốc phòng được nâng lên 15,8% tổng chi, với nguồn vốn được phân bổ rõ ràng cho việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân và khả năng tác chiến, theo một báo cáo ngân sách riêng được công bố tại kỳ họp.

Quốc hội cũng nghe thông điệp chúc mừng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông ca ngợi vai trò lãnh đạo của ông Kim và cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Moscow và Bình Nhưỡng.