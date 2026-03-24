Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu của Mỹ

Nổ lớn rung chuyển nhà máy lọc dầu của Mỹ

Một sự cố tại nhà máy lọc dầu của Valero Energy ở Port Arthur, bang Texas (Mỹ) đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp. Các đoạn video của nhân chứng cho thấy ngọn lửa và cột khói đen dày đặc bốc lên từ cơ sở này.

Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và cảm nhận nhà cửa rung chuyển từ khoảng cách vài km.

Lực lượng ứng cứu đầu tiên được điều động đến nhà máy sau các báo cáo về một vụ nổ vào tối 23/3. Theo kênh tin địa phương 12News, chính quyền địa phương đã ban bố lệnh “trú ẩn tại chỗ” cho người dân ở khu vực phía tây của Port Arthur.

Cảnh sát trưởng quận Jefferson, bà Zena Stephens, cho hay các đơn vị chức năng đang xử lý sự cố, nhưng cảnh báo còn quá sớm để xác định có ai bị thương hay không.

Ông Antonio Mitchell thuộc Sở Cứu hỏa Port Arthur cũng xác nhận có một sự cố tại cơ sở của Valero, song nói rằng bản chất chính xác của vụ việc vẫn chưa rõ do các đội cứu hộ vẫn đang trên đường đến hiện trường.

Nhà máy lọc dầu Port Arthur của Valero là một trong những cơ sở lọc dầu lớn trên bờ Vịnh Texas, với công suất xử lý dầu thô lên tới khoảng 430.000 thùng mỗi ngày.

Giá nhiên liệu tại Mỹ đã tăng mạnh ngay cả trước sự cố mới nhất ở Port Arthur. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường đã tăng lên khoảng 3,95 USD vào ngày 23/3, từ 2,95 USD trước khi xung đột Iran nổ ra.