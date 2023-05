Nổ lớn ở hàng loạt thành phố của Ukraine sau vụ Điện Kremlin bị tấn công

Khói bốc lên từ thủ đô Kiev, Ukraine sau một vụ tập kích tên lửa (Ảnh: Reuters).

Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết, rạng sáng nay 4/5, các vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev và một số thành phố như Zaporizhia, Odessa ở miền Nam. Còi báo động cảnh báo tấn công tên lửa được kích hoạt ở hầu khắp Ukraine, gồm các khu vực như Nikolayev, Poltava, Chernigov, Sumy, Kharkov và Dnepropetrovsk.

Một số vụ nổ xuất hiện ở Kiev vào khoảng 2h sáng. "Phía Nga đã tấn công Kiev bằng đạn và tên lửa loại Shahed, có lẽ thuộc loại đạn đạo. Theo thông tin ban đầu, trong không phận Kiev, lực lượng phòng không của chúng ta đã bắn hạ toàn bộ tên lửa và máy bay không người lái của đối phương. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh thông tin. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, thiệt hại", chính quyền Kiev cho hay.

Cùng thời điểm đó, một số vụ nổ cũng xảy ra ở thành phố cảng miền Nam Odessa. Người dân địa phương đăng tải các hình ảnh, video được cho là hiện trường vụ tấn công. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại.

Tại Zaporizhia, người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết, hệ thống phòng không đã được kích hoạt sau những tiếng nổ lớn.

Các vụ nổ xảy ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích máy bay không người lái vào Điện Kremlin đêm 2/5, rạng sáng 3/5. Moscow coi đây là hành động "tấn công khủng bố", đồng thời cảnh báo đáp trả mặc dù Kiev phủ nhận liên quan.

Giới chức Mỹ lo ngại Nga sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích quy mô lớn. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã khuyến cáo công dân về nguy cơ bị tấn công tên lửa ở một số thành phố của Ukraine như Kiev.

"Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân chú ý đến còi báo động, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và các thông tin an ninh, an toàn", thông cáo của cơ quan này nhấn mạnh.

Vụ tập kích Điện Kremlin một lần nữa làm dấy lên câu hỏi liệu ai thực sự đứng sau các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Mặc dù Kiev tuyên bố đã sở hữu máy bay không người lái có tầm hoạt động đến Moscow, nhưng đến nay đều phủ nhận vai trò trong các vụ tập kích vào Nga.

Về phía phương Tây, Mỹ cho rằng còn quá sớm để kết luận ai đứng sau vụ máy bay không người lái tập kích Điện Kremlin, song không loại trừ khả năng sự việc do Nga dàn dựng.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo hãng thông tấn TASS, một phần nhà máy lọc dầu Ilsky gần cảng Novorossiysk, vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga ở Biển Đen bất ngờ bốc cháy vào rạng sáng nay sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái. Tuần trước, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng gây hỏa hoạn ở một kho dầu của Nga tại thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea.

Kiev không xác nhận hay phủ nhận vai trò trong vụ tấn công, song theo giới quan sát những vụ tập kích kho dầu có thể là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm phá vỡ hoạt động hậu cần của Hạm đội Biển Đen (Nga) đóng tại thành phố này trước một cuộc phản công tiềm tàng của Kiev.