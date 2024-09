Nổ loạt bộ đàm của Hezbollah khắp Li Băng, hơn 300 người bị thương

Nhiều người tập trung khi khói bốc lên từ một cửa hàng di động ở Sidon, Li Băng vào ngày 18/9 (Ảnh: Reuters).

Theo Bộ Y tế Li Băng, số người chết trong các vụ nổ bộ đàm hôm 18/9 đã tăng lên 9 người. Số người bị thương lên tới hơn 300 người.

Một nguồn tin an ninh Li Băng nói với Reuters rằng các vụ nổ liên quan đến bộ đàm cầm tay do các thành viên Hezbollah sử dụng và xảy ra ở Beirut và khắp miền nam Li Băng, một khu vực do lực lượng bán quân sự này kiểm soát.

CNN dẫn nguồn tin cho biết có khoảng 15-20 vụ nổ ở vùng ngoại ô phía nam Beirut và thêm 15-20 vụ nổ nữa ở miền nam Li Băng.

Reuters đưa tin, ít nhất một trong những vụ nổ bộ đàm đã xảy ra tại một đám tang của 4 người thiệt mạng trong vụ nổ máy nhắn tin một ngày trước đó.

Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương khi máy nhắn tin được các thành viên Hezbollah sử dụng phát nổ đồng loạt trên khắp Li Băng hôm 17/9.

Máy nhắn tin là một phương pháp liên lạc công nghệ thấp và được cho là an toàn.

Hezbollah cáo buộc Israel đã đứng sau vụ tấn công bằng cách cài chất nổ bên trong các thiết bị.

Cho tới nay, Israel chưa bình luận về những cáo buộc từ Hezbollah. Trong khi đó, các hãng truyền thông phương Tây dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Israel có thể là bên đứng sau vụ việc.

Hiện chưa rõ nguyên nhân những máy nhắn tin đã phát nổ. Hàng loạt giả thuyết được đưa ra, trong đó có cả nghi vấn bên tấn công đã xâm nhập được vào chuỗi cung ứng máy nhắn tin, cài thuốc nổ vào trong. Vụ nổ xảy ra khi phía tấn công kích nổ đồng loạt.

Vụ nổ hàng loạt cho thấy, kênh an ninh và thông tin liên lạc của Hezbollah có thể đã bị xâm nhập từ lâu. Trong khi đó, nhóm vũ trang người Li Băng tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ Israel.

Các máy bộ đàm cầm tay phát nổ hôm 18/9 được mua với số lượng lớn cùng lúc với các máy nhắn tin phát nổ trước đó, một nguồn tin an ninh nói với Reuters.

Các video được đăng trên mạng xã hội cho thấy các phương tiện bị phá hủy và hỏa hoạn bùng phát tại các địa điểm xảy ra vụ nổ bộ đàm.

Một nguồn tin cho biết máy bộ đàm ít được sử dụng rộng rãi hơn máy nhắn tin vì chúng chỉ được phân phát cho những người tổ chức đám đông, chẳng hạn đám tang và diễu hành.

Công ty máy nhắn tin Gold Apollo của Đài Loan cho biết mẫu máy nhắn tin phát nổ đồng loạt ở Li Băng hôm 17/9 được sản xuất bởi BAC Consulting có trụ sở tại Budapest, Hungary.

Công ty này khẳng định, họ chỉ cấp phép thương hiệu của mình cho công ty BAC Consulting và không tham gia vào việc sản xuất thiết bị mà Hezbollah sử dụng.

Các thành viên Hezbollah bắt đầu sử dụng máy nhắn tin vì cho rằng Israel sẽ khó định vị được họ chính xác, hai nguồn tin quen thuộc với hoạt động của Hezbollah nói với Reuters.

Hezbollah và Israel đã giao tranh gần như hàng ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, tần suất giao tranh đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Hezbollah là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Li Băng.

Căng thẳng Israel - Hezbollah làm dấy lên lo ngại rằng "thùng thuốc súng" Trung Đông sẽ phát nổ, đẩy xung đột lan rộng ra khắp khu vực.

Iran cảnh báo nếu Israel mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah, Israel có thể đối mặt với nguy cơ thất bại.