Iran tập trận quân sự với Nga, cảnh báo đòn đáp trả Mỹ

Vụ nổ trong cuộc tập trận quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và hải quân Iran tại eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

Chuẩn đô đốc Iran Hassan Maqsoudlou thông báo Nga và Iran đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung ở Vịnh Oman và phía bắc Ấn Độ Dương vào ngày 19/2.

"Mục tiêu chính là tăng cường an ninh và hợp tác hàng hải bền vững", ông Maqsoudlou nói, đồng thời cho biết cuộc tập trận phản ánh sự tập trung của cả hai nước vào tình hình khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/2 cho biết tàu hộ vệ Stoyky thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã tham gia các hoạt động chung với lực lượng hải quân Iran trước cuộc tập trận.

"Tại cảng Bandar Abbas của Iran (trên bờ biển phía nam), thủy thủ đoàn của chúng tôi đã bổ sung nhiên liệu, nước và thực phẩm, và cũng tham gia các sự kiện nghi thức chung", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Trước đó, ông Nikolai Patrushev, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Nga, Iran và Trung Quốc đã triển khai tàu chiến đến eo biển Hormuz để tham gia cuộc tập trận mang tên "Vành đai an ninh biển 2026". Đây là cuộc tập trận thứ 8 được tổ chức theo sáng kiến ​​của Iran kể từ năm 2019.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 16/2 cũng bắt đầu một cuộc tập trận hải quân mang tính chiến lược tại eo biển Hormuz.

Cuộc diễn tập cường độ cao mang tên “Kiểm soát Thông minh Eo biển Hormuz” do lực lượng hải quân IRGC thực hiện dưới sự giám sát của người đứng đầu IRGC.

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng tác chiến trước những “mối đe dọa an ninh và quân sự có thể xảy ra”, hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang cùng với các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra giữa Washington và Tehran. Theo Reuters, sau các cuộc đàm phán được tổ chức vào ngày 17/2, Mỹ đã đưa ra thời hạn 2 tuần để Iran trình bày các đề xuất chi tiết.

Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran gần đây đã được nối lại, sau khi các vòng đàm phán trước đó đổ vỡ khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran vào tháng 6/2025, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày, trong đó Mỹ cũng không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện ở Trung Đông. Washington đã điều động 2 nhóm tác chiến tàu sân bay cùng máy bay ném bom và 13 tàu khu trục. Wall Street Journal nhận định đây là hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực kể từ sau cuộc chiến Iraq năm 2003.

Một số kênh truyền thông đưa tin, Tổng thống Trump đã được báo cáo về khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran.

Đài CBS đưa tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc tấn công Iran vào ngày 21/2. Vào tháng 1, Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Tehran không tham gia đàm phán nhằm đạt được một "thỏa thuận công bằng", trong đó Iran hoàn toàn từ bỏ mọi kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân.

Báo Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ và nước ngoài, cho biết Tổng thống Trump được cho là đang cân nhắc khả năng nhắm mục tiêu vào giới lãnh đạo Iran. Các lựa chọn khác được cho là tập trung vào các địa điểm hạt nhân và tên lửa của Iran.

Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 19/2, Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc cảnh báo Tehran sẽ coi các căn cứ, cơ sở và tài sản của “lực lượng thù địch” trong khu vực là mục tiêu hợp pháp nếu phải đối mặt với hành động gây hấn quân sự.

Phái đoàn Iran cho biết những tuyên bố của Tổng thốngTrump đối với Iran “báo hiệu nguy cơ thực sự về hành động gây hấn quân sự”, đồng thời khẳng định Iran không muốn chiến tranh.

Bức thư nêu rõ Iran sẽ đáp trả “quyết đoán” nếu bị tấn công quân sự.

Trước đó, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo Mỹ rằng ngay cả lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới cũng có thể phải chịu đòn giáng chí mạng.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng tuyên bố tàu chiến Mỹ triển khai tại vùng Vịnh có thể bị đánh chìm.

“Chúng tôi liên tục nhận được tin rằng họ (Mỹ) triển khai tàu sân bay về phía Iran. Tất nhiên tàu sân bay là vũ khí nguy hiểm, nhưng thứ nguy hiểm hơn là những loại vũ khí có thể đánh chìm nó xuống đáy biển”, ông Khamenei tuyên bố.

Iran đã vạch ra các “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Mỹ, khẳng định các cuộc thương lượng sẽ chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân và Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium.