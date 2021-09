Nhật Bản phát hiện hai ca nhiễm biến chủng Mu đầu tiên

Dân trí Nhật Bản đã phát hiện hai ca nhiễm biến chủng Mu thông qua sàng lọc tại sân bay. Đây là biến chủng mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm đáng quan tâm.

Hai ca nhiễm biến chủng Mu ở Nhật Bản được phát hiện tại sân bay (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Bộ Y tế Nhật Bản đầu tuần này xác nhận, hai ca nhiễm biến chủng Mu là một phụ nữ khoảng 40 tuổi đáp chuyến bay từ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đến Nhật Bản hôm 26/6, trường hợp còn lại là một phụ nữ khoảng 50 tuổi từ Anh đến Nhật Bản hôm 5/7. Cả hai trường hợp này đều không có triệu chứng của Covid-19.

Mu được phát hiện lần đầu ở Colombia vào tháng 1 năm nay và chiếm khoảng 40% ca bệnh Covid-19 ở nước này. Đến ngày 1/9, biến chủng Mu đã xuất hiện ở ít nhất 40 quốc gia. Đến nay chưa có nhiều thông tin về biến chủng Mu, có tên khoa học là B.2.621, như mức độ lây lan cũng như khả năng kháng vắc xin.

WHO cho biết biến chủng Mu có các đột biến cho thấy khả năng kháng vắc xin. WHO nhấn mạnh cần phải có các nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ hơn về biến chủng này. "Biến chủng Mu có một loạt đột biến cho thấy đặc tính tiềm ẩn về khả năng tránh miễn dịch", WHO nhận xét.

Theo WHO, tỷ lệ nhiễm biến chủng Mu trên toàn cầu hiện ở mức dưới 0,1% trong tổng số ca nhiễm. Tuy nhiên, ở Colombia, tỷ lệ này hiện là 39%.

Minh Phương

Theo Japan Times