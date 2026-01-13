Nhà Trắng: Mỹ không loại trừ phương án không kích Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để ngăn chặn hành động bạo lực với người biểu tình.

Bà Leavitt cho biết có nhiều người đang thiệt mạng trên đường phố, trong bối cảnh các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran.

Tuy nhiên, theo bà Leavitt, một kênh ngoại giao vẫn được duy trì, khi Iran thể hiện “lập trường hoàn toàn khác” trong các cuộc thảo luận riêng với ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Trump.

“Một điều mà Tổng thống Trump làm rất tốt là luôn xem xét tất cả lựa chọn. Và không kích sẽ là một trong rất nhiều lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể cân nhắc”, bà Leavitt nói với các phóng viên bên ngoài Cánh Tây Nhà Trắng.

Bà Leavitt cũng nói thêm rằng “ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của tổng thống”.

“Những gì các bạn nghe công khai từ chính quyền Iran khá khác so với những thông điệp mà chính quyền Mỹ nhận được một cách riêng tư, và tôi nghĩ tổng thống quan tâm đến việc tìm hiểu những thông điệp đó”, bà Leavitt nói thêm.

Bộ Ngoại giao Iran trước đó cho biết một kênh liên lạc vẫn đang được duy trì giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Iran là ông Abbas Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Trump, bất chấp việc hai nước không có quan hệ ngoại giao.

Ông Trump hôm 11/1 nói rằng quân đội Mỹ đang xem xét các “lựa chọn rất mạnh mẽ” đối với Iran, cho rằng Tehran “dường như” đã vượt qua lằn ranh đỏ mà nhà lãnh đạo Mỹ từng nêu ra trước đó, đó là việc người biểu tình bị sát hại.

Ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo Iran đã liên hệ để đề nghị một cuộc gặp, nhưng “chúng tôi có thể phải hành động trước khi có cuộc gặp đó”.

Bà Leavitt dường như đã xác nhận rằng có người thiệt mạng trên đường phố tại Iran.

“Tổng thống chắc chắn không muốn thấy người dân thiệt mạng trên đường phố Tehran, và đáng tiếc là đó chính là điều chúng ta đang chứng kiến vào lúc này”, bà Leavitt nói thêm.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump cho biết sẽ ủng hộ các cuộc không kích mới nhằm vào Iran nếu Tehran tìm cách tiếp tục phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân.

Quân đội Mỹ cho biết, tại Trung Đông họ đang “bố trí lực lượng bao trùm đầy đủ các năng lực tác chiến nhằm bảo vệ binh sĩ của mình, các đối tác, đồng minh và lợi ích của Mỹ”.

Chính quyền Iran đã đẩy mạnh nỗ lực kiềm chế các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua, với hàng nghìn người xuống đường phản đối giá cả sinh hoạt leo thang và tình trạng lạm phát. Tuy nhiên, một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn, khi nhiều hành vi bạo lực và đốt phá đã diễn ra.

Các cuộc biểu tình được châm ngòi bởi cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của phương Tây gây ra cho Iran.