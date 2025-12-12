Nhà Trắng lý giải miếng băng dán trên tay Tổng thống Trump

Miếng băng dán trên tay Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Về phần băng dán trên tay, chúng tôi cũng đã giải thích cho các bạn rồi”, người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, bà Karoline Leavitt, nói với các phóng viên hôm 11/12.

Bà Leavitt nhắc lại câu trả lời mà bà đã đưa ra cách đây vài tháng, sau khi Tổng thống Trump được nhìn thấy có vết bầm tím trên bàn tay phải được che phủ bởi lớp trang điểm dày.

“Trước đây, Tổng thống thường xuyên bắt tay mọi người. Tổng thống cũng dùng aspirin hàng ngày, điều mà các cuộc kiểm tra sức khỏe trước đây đã cho thấy, và điều này có thể góp phần gây ra vết bầm tím như các bạn thấy”, bà Leavitt nói thêm.

Vào tháng 7, sau khi hình ảnh Tổng thống Trump với đôi chân sưng nhẹ và vết bầm trên tay xuất hiện trên truyền thông, Nhà Trắng đã lên tiếng xác nhận nguyên nhân, đồng thời khẳng định tình trạng sức khỏe tổng thể của vị tổng thống 79 tuổi vẫn rất tốt.

Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định kết quả kiểm tra y tế cho thấy ông Trump mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính, một tình trạng phổ biến ở người cao tuổi.

Bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống, nhấn mạnh đây là bệnh lý lành tính không ảnh hưởng đến chức năng tim mạch hay các cơ quan nội tạng.

Về vết bầm trên mu bàn tay phải, bác sĩ Barbabella giải thích đây là hệ quả của việc bắt tay quá nhiều kết hợp với tác dụng phụ của thuốc aspirin mà ông Trump đang sử dụng để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Thông tin này được công bố nhằm dập tắt những đồn đoán trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của Tổng thống sau khi các hình ảnh chụp đôi chân của ông lan truyền. Nhà Trắng khẳng định ông Trump không cảm thấy đau đớn hay khó chịu do các triệu chứng này.

Trong tuyên bố hôm 1/12, bác sĩ Barbabella xác nhận Tổng thống Trump đã chụp cộng hưởng từ trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây và kết quả cho thấy ông vẫn có “sức khỏe tổng thể tuyệt vời”.

Theo bác sĩ Barbabella, hình ảnh chụp tim mạch của Tổng thống Trump "hoàn toàn bình thường" và "không có bằng chứng cho thấy tình trạng hẹp động mạch làm suy giảm lưu lượng máu hoặc bất thường ở tim hoặc các mạch máu chính".

Bác sĩ Nhà Trắng cũng cho biết các buồng tim của Tổng thống Trump có "kích thước bình thường", "thành mạch mịn và khỏe mạnh", "không có dấu hiệu viêm hoặc đông máu".

Bác sĩ Nhà Trắng xác nhận, kết quả chụp bụng của Tổng thống Mỹ cũng cho thấy "tất cả các cơ quan chính đều rất khỏe mạnh và được bơm máu tốt".

Hồi tháng 4, ông Trump cũng trải qua đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện tại Bệnh viện Quân đội Walter Reed. Kết quả cho thấy nhịp tim ổn định cùng các chỉ số sức khỏe quan trọng đều trong ngưỡng bình thường đối với người ở độ tuổi của ông.