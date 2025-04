Nhà Trắng: Lầu Năm Góc chống đối Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Bloomberg).

"Tổng thống ủng hộ mạnh mẽ Bộ trưởng Hegseth, người đang làm một công việc xuất sắc khi lãnh đạo Lầu Năm Góc. Những chuyện đang xảy ra khi toàn bộ Lầu Năm Góc chống lại ông ấy, phản đối sự thay đổi to lớn mà ông ấy đang cố gắng thực hiện", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố hôm 21/4.

Tổng thống Donald Trump sau đó cũng khẳng định sự tin tưởng của ông dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ông Trump cho rằng những hoài nghi về năng lực làm việc của Bộ trưởng Hegseth là "lãng phí thời gian" và "ông ấy đang làm rất tốt".

"Hãy hỏi Houthi xem ông ấy làm việc thế nào", Tổng thống Trump nói.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Hegseth vướng lùm xùm để lộ thông tin mật.

Truyền thông Mỹ ngày 20/4 đưa tin, trước khi Mỹ không kích Yemen hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chia sẻ kế hoạch chi tiết về cuộc tấn công trong một nhóm trò chuyện qua ứng dụng Signal do ông tạo ra, trong đó có vợ, em trai và hơn 10 người khác.

Thông tin này bao gồm cả lịch trình bay của tiêm kích F/A-18 Hornet sẽ tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen.

Kế hoạch cũng được chia sẻ ở một nhóm trò chuyện khác trên Signal do Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz lập ra gồm các quan chức an ninh, quốc phòng cấp cao của Mỹ.

Nhà báo Jeffrey Goldberg, Tổng biên tập báo Atlantic, cũng vô tình được thêm vào một cuộc trò chuyện nhóm trên ứng dụng Signal với các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thảo luận về các hoạt động quân sự tại Yemen.

Vụ rò rỉ này đã được phát hiện và chia sẻ trên truyền thông vào tháng trước, nhưng việc chia sẻ ở một nhóm trò chuyện khác chỉ mới được tiết lộ. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo mật thông tin an ninh, quốc phòng của Lầu Năm Góc.

Theo New York Times, ông Hegseth đã sử dụng điện thoại riêng thay vì thiết bị của chính phủ để truy cập vào ứng dụng trò chuyện Signal với gia đình và bạn bè.

Nhà Trắng và Bộ trưởng Hegseth kiên quyết khẳng định những tin nhắn trên Signal chỉ là "cập nhật nhóm" và không chứa nguồn tin hoặc phương pháp mật.

Tuy nhiên, các hướng dẫn phân loại của Bộ Quốc phòng lại chỉ ra rằng loại kế hoạch quân sự chi tiết trong cuộc trò chuyện trên Signal thường sẽ được phân loại ít nhất ở mức "tối mật", trong khi một số cập nhật theo thời gian thực có thể lên đến mức phân loại cao hơn.

Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ mở cuộc điều tra về việc Bộ trưởng Hegseth sử dụng ứng dụng Signal để thảo luận thông tin nhạy cảm liên quan đến các hoạt động quân sự tại Yemen.

Cuộc điều tra sẽ "xác định mức độ mà Bộ trưởng Quốc phòng và các nhân viên khác tuân thủ chính sách và thủ tục của Bộ Quốc phòng trong việc sử dụng ứng dụng nhắn tin thương mại cho những công việc chính thức".

Là người đồng dẫn chương trình (MC) "Fox & Friends Weekend" của đài Fox News, ông Hegseth là cộng tác viên của kênh trong một thập niên. Ông Hegseth từng tham gia quân ngũ, mặc dù ông không có kinh nghiệm quân sự hoặc an ninh quốc gia cấp cao.

Việc lựa chọn ông Hegseth nằm ngoài tiêu chuẩn của một bộ trưởng quốc phòng truyền thống, nhưng ông là người ủng hộ tận tình Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Trump tuyên bố việc chọn ông Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng sẽ khiến đối thủ của Mỹ phải "dè chừng".