Nhà tiên tri Nostradamus dự đoán "vận mệnh" thế giới năm 2026

Nhà tiên tri Nostradamus (Ảnh: Wikipedia).

Michel de Nostredame (1503-1566), hay còn được biết đến với tên "Nostradamus", là nhà chiêm tinh, bác sĩ và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách Les Prophéties (Những lời tiên tri), một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ được cho là dự đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai. Ấn phẩm đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản vào năm 1555.

Những dự đoán của Nostradamus khá chính xác trong suốt nhiều năm, trong đó có nhiều thông tin không tích cực. Ông thậm chí còn dự báo trước một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới như chiến tranh, thiên tai, ám sát và các trận chiến.

Nostradamus đã tiên đoán về sự trỗi dậy của Adolf Hitler, vụ đại hỏa hoạn ở London, vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và vụ tấn công khủng bố 11/9 tại Mỹ. Nostradamus cũng được cho là đã dự đoán chính xác thời điểm bắt đầu đại dịch Covid-19. Theo nhiều báo cáo, hơn 70% những lời tiên tri của ông đã trở thành sự thật cho đến nay.

Những dự đoán của nhà tiên tri người Pháp vẫn chưa kết thúc và chúng được cho là sẽ kéo dài đến năm 3797. Mặc dù chưa biết có trở thành sự thật hay không, nhưng những dự đoán của Nostradamus vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tác phẩm của Nostradamus được viết theo phong cách mơ hồ và ẩn dụ, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Nhiều câu thơ của ông rất mơ hồ và có thể áp dụng cho các sự kiện khác nhau.

Dưới đây là một số dự đoán của Nostradamus về năm 2026.

Sự trỗi dậy của “đàn ong khổng lồ”

Một đoạn tiên tri của Nostradamus, được đánh dấu I:26, viết rằng: “Đàn ong khổng lồ sẽ trỗi dậy… cuộc phục kích trong đêm…”.

Nhiều người tin rằng hình ảnh đàn ong tượng trưng cho những nhân vật quyền lực, như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người có thể giành được chiến thắng trong năm tới. Điều này có thể ám chỉ thỏa thuận của Tổng thống Trump tại Dải Gaza hoặc khả năng Nga giành chiến thắng trước Ukraine sau 4 năm xung đột.

Ticino “ngập trong máu”

Một đoạn tiên tri khác, được viết bằng tiếng Pháp phổ thông, có nội dung: “Vì sự ưu ái mà thành phố sẽ thể hiện… Ticino sẽ tràn ngập máu…”.

Ticino, vùng cực nam của Thụy Sĩ, nổi tiếng với rừng rậm, hồ nước và sông băng. Dù ý nghĩa chính xác của đoạn thơ gắn với địa danh cụ thể này vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số giả thuyết cho rằng Nostradamus đang ám chỉ một cuộc xung đột mới ở châu Âu, có thể giữa các quốc gia láng giềng, bởi Ticino giáp với miền bắc Italy.

Một đoạn tiên tri của Nostradamus viết: “7 tháng đại chiến, dân chúng chết vì tai ương. Rouen, Évreux, nhà Vua sẽ không thất bại”.

Đoạn tiên tri trên đã được diễn giải như một cuộc xung đột do các nhà lãnh đạo cứng rắn dẫn dắt, những người tin rằng họ không thể thất bại. Chi tiết này có thể liên hệ tới nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, người vẫn đang tìm kiếm sự ủng hộ để đẩy lùi Nga, hoặc Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng được gọi là “Vua Donald”.

Sao Hỏa ngự trị con đường của mình giữa các vì sao

Nhà chiêm tinh Nostradamus cũng viết: “Khi sao Hỏa ngự trị con đường của mình giữa các vì sao, máu người sẽ vương khắp thánh địa. 3 ngọn lửa bùng lên từ phía Đông, trong khi phương Tây mất đi ánh sáng trong im lặng”.

Vì sao Hỏa tượng trưng cho vị thần chiến tranh trong thần thoại La Mã cổ đại, lời tiên đoán này được diễn giải rằng năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm của các cuộc xung đột, với nhiều đau thương và khả năng xảy ra một cuộc đối đầu giữa Tây Âu và châu Á.

Sự trỗi dậy của AI và phương Tây mất “ánh sáng trong im lặng”

Một số người cho rằng lời tiên tri về việc phương Tây mất đi “ánh sáng trong im lặng” có thể liên quan đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tại các quốc gia như Trung Quốc và Nhật Bản. Khi những nước này ngày càng cải tiến AI, nỗi lo gia tăng rằng robot có thể thay thế con người trong công việc, từ đó dẫn đến các thách thức kinh tế ở phương Tây.

Bất chấp những dự đoán u ám, Nostradamus kết thúc các lời tiên tri về năm 2026 bằng một thông điệp tích cực khi viết: “Bóng tối sẽ buông xuống, nhưng con người của ánh sáng sẽ trỗi dậy. Và các vì sao sẽ dẫn lối cho những ai biết nhìn vào bên trong”.

Điều này cho thấy rằng sau những khủng hoảng của chiến tranh và bom đạn, có thể sẽ xuất hiện một giai đoạn tái sinh và một nhà lãnh đạo mới hoặc cách tiếp cận mới với thế giới, có thể liên quan đến sự thay đổi trật tự thế giới hoặc sự chuyển hướng khỏi công nghệ để hướng tới sự kết nối nhân văn sâu sắc hơn.