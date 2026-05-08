Triều Tiên sẽ đặt pháo tầm xa dọc biên giới với Hàn Quốc

Một cuộc tập trận pháo binh của Triều Tiên (Ảnh: Geopolitical Futures).

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược hôm 6/5 để thị sát việc sản xuất "pháo tự hành 155mm kiểu mới" dành cho 3 tiểu đoàn đóng quân tại một đơn vị pháo binh tầm xa dọc "biên giới phía nam".

KCNA đưa tin, pháo tự hành này có tầm bắn hơn 60km, đủ để có thể đưa thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tầm tấn công của các vị trí tiền tuyến tại Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un "tái khẳng định rằng năm 2026 cũng sẽ ghi nhận một bước nâng cấp chưa từng có trong tiến trình đấu tranh để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia", đồng thời kêu gọi các cán bộ đạt được "những thành công vang dội mỗi ngày" thông qua nỗ lực tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Trong một bản tin khác của KCNA, ông Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​chiến Choe Hyon 5.000 tấn hôm 7/5 để giám sát cuộc thử nghiệm đánh giá khả năng cơ động trước khi đưa vào biên chế.

Những bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy con gái của ông Kim Jong-un, cô Kim Ju-ae, đã đi cùng ông trong chuyến thị sát.

Ông Kim Jong-un đã lên tàu khu trục và tham gia vào một cuộc thử nghiệm điều hướng được tiến hành ở biển Hoàng Hải, đồng thời kiểm tra khả năng hoạt động và sẵn sàng chiến đấu của tàu.

Thể hiện sự hài lòng với tiến độ xây dựng tàu, ông Kim Jong-un đã chỉ đạo bàn giao tàu cho hải quân Triều Tiên vào giữa tháng 6 theo đúng kế hoạch.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc thử nghiệm đánh giá khả năng cơ động trên tàu chiến Choe Hyon (Ảnh: Yonhap).

Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược từ tàu chiến mới. Các nhà phân tích tin rằng tàu này có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên đã công bố tàu khu trục Choe Hyon vào tháng 4 năm ngoái như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Sau khi hạ thủy tàu khu trục tương tự, chiếc Kang Kon, vào tháng 6/2025, ông Kim Jong-un đã ra lệnh đóng chiếc tàu thứ ba cùng loại kịp thời cho lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10.

Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột năm 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ liên Triều, trong đó hôm 6/4 ông bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ dân thường điều khiển máy bay không người lái vào Triều Tiên. Tại cuộc họp nội các, ông Lee nói rằng các sự việc này đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.

Sau phát biểu của Tổng thống Lee Jae-myung , bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đánh giá ông Lee có thái độ "thẳng thắn và cởi mở". Tuy nhiên, bà cảnh báo Seoul "nên ngừng mọi hành động khiêu khích liều lĩnh" chống lại Bình Nhưỡng.