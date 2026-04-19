Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, ngày 19/4, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này.

Theo quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng gần thành phố Sinpo trên bờ biển phía đông Triều Tiên vào khoảng 6h10 hôm nay theo giờ địa phương. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đã cho biết, các tên lửa đạn đạo Triều Tiên được cho là đã rơi xuống gần bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, và chưa có báo cáo về việc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các vụ phóng dồn dập của Bình Nhưỡng nhằm đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực quân sự.

Sự kiện này đánh dấu lần phóng tên lửa đạn đạo thứ 7 của Triều Tiên trong năm nay và là lần thứ 4 chỉ tính riêng trong tháng này trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào vấn đề Iran.

Vào ngày 15/4, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ “rất đáng kể” về khả năng sản xuất vũ khí, với khả năng đã bổ sung một cơ sở làm giàu uranium mới.

Cuối tháng 3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là “không thể đảo ngược”, và việc mở rộng “năng lực răn đe hạt nhân tự vệ” là yếu tố thiết yếu đối với an ninh quốc gia.